Polícia Militar frustra tentativa de roubo e apreende menores com arma de fogo e facão

Dois adolescentes, de 16 anos, foram apreendidos, na manhã desta quinta-feira (6.11), por policiais militares do 13º Batalhão, após tentativa de um roubo à mão armada com reféns, em uma residência, no município de Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá). Um dos suspeitos foi contido pelas vítimas, enquanto o outro foi localizado trancado em um dos quartos.

As equipes foram informadas sobre uma ação criminosa na Rua Foz do Iguaçu. No local, um homem, de 60 anos, relatou que por volta das 6 horas, foi rendido pela dupla, que estava armada com um facão e uma arma de fogo.

Em seguida, passou a sofrer agressões físicas com o cabo do facão e psicológicas. Durante ação criminosa, os suspeitos exigiam transferências bancárias via Pix, porém as operações não foram concluídas, após a vítima alegar não se recordar das senhas, devido ao abalo emocional.

Logo em seguida, chegaram na casa outras duas pessoas, sendo um homem, de 46 anos e uma mulher, de 29 anos, que também foram rendidas, agredidas e levadas para dentro de um cômodo. Um dos menores foi até um outro quarto procurar por joias e dinheiro.

Nesse instante, os homens mantidos reféns entraram em luta corporal com um dos suspeitos, que acabou sendo rendido, enquanto o outro se trancou no quarto, até a chegada dos policiais militares. As vítimas apresentavam lesões pelo corpo.

Aos policiais militares, os menores confessaram que chegaram até a casa da vítima com apoio de um homem, em um veículo modelo Renault Kwid. As equipes mantêm diligências pelo município em busca do comparsa.

Com os adolescentes foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições, um facão, um anel dourado, uma corrente, um aparelho celular e R$ 1.220 em espécie. Eles foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT