Polícia Militar frustra tentativa de roubo, liberta vítimas mantidas reféns e prende dupla em flagrante

Dois homens foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (06.12), por policiais militares do 11º Batalhão, após uma tentativa de roubo a uma cooperativa agroindustrial, no bairro São Cristovão, em Sinop (480 km de Cuiabá).

Por volta de 15 horas, os policiais receberam informações sobre um roubo em andamento, na Rua Colonizador Ênio Pepino, na qual funcionários da empresa eram mantidos reféns por homens armados.

As equipes chegaram ao local da ocorrência e, ao depararem com um dos suspeitos, um deles jogou a arma tipo revólver calibre .38 com duas munições e se deitou ao chão.

Já o segundo suspeito estava com uma das vítimas rendidas e com o cofre da empresa aberto. Ao ver os militares, o homem soltou um simulacro de arma tipo revólver e foi detido.

Com o suspeito, os policiais apreenderam ainda um envelope com dinheiro subtraído da empresa. À PM, a vítima relatou que a dupla chegou em uma motocicleta, deixou estacionada em frente à empresa, anunciou o roubo e manteve as vítimas reféns.

Um dos suspeitos afirmou que o veículo havia sido furtado no dia anterior ao roubo. Após a detenção de um dos suspeitos, uma vítima desferiu um chute no rosto do homem, que precisou ser levado para uma unidade de saúde. Em seguida, a dupla e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia.

