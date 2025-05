Polícia Militar homenageia militares com Medalha Mérito 10º BPM

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na manhã desta quarta-feira (7.5), a solenidade de imposição da “Medalha Mérito 10º BPM”, como forma de homenagear 18 militares pelos serviços prestados à segurança pública e em eventos esportivos, por meio de ações da unidade.

A honraria surge, após a prisão rápida de envolvidos no sequestro da adolescente, Heloysa Maria de Alencastro Souza, de 16 anos, e encontrada morta em um poço, no último dia 22, no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá.

Com apoio das câmeras de segurança do Vigia Mais MT e da Polícia Judiciária Civil, os policiais localizaram dos denunciados poucas horas após o crime. Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foram agraciados pelo atendimento da ocorrência.

A medalha também homenageia os militares que realizaram a condução de um casal, após se passarem como pais de uma recém-nascida, em Cuiabá, no dia 13 de março, no Hospital Santa Helena. Horas depois, a Polícia Civil localizou o corpo da verdadeira mãe da menina, Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, enterrado em uma cova rasa na residência do casal.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, parabenizou os militares pela ação rápida e eficiente na condução de todos os suspeitos nas ocorrências que ganharam uma repercussão nacional pelos crimes brutais. “Essa medalha é uma homenagem da Polícia Militar para todos vocês que trabalharam de forma rápida e eficiente na prisão dos envolvidos nesses crimes que chocaram não apenas o Estado, mas todo o país. Somos uma das instituições mais bem preparadas e equipadas do Brasil e com isso conseguimos conquistar uma resposta rápida”, declarou o coronel Mendes.

O comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Bruno Marcel Souza Tocantins também enalteceu a ação rápida das equipes. “Temos que homenagear e valorizar o trabalho de todos esses policiais militares, oficiais e praças, que nas duas ocorrências, terminaram com resultado em menos de 24 horas na identificação e localização dos denunciados”, completou tenente-coronel Marcel.

Fonte: PM MT – MT