Polícia Militar impede invasão de terra em Chapada dos Guimarães

Policiais militares da 1ª Companhia Independente identificaram e impediram, neste sábado (18.1), uma ação criminosa de invasão de terra na região do Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães. No local, as equipes flagraram uma região de mata, que estava sendo limpa por invasores.

Durante patrulhamento da Operação Tolerância Zero, as equipes foram informadas de que havia um local sendo invadido por grileiros, nas proximidades da Usina do Manso.

Os policiais se deslocaram imediatamente ao ponto e flagraram dois homens limpando parte da área. À PM, eles relataram que planejavam construir uma chácara, pois trabalham na região.

Os militares foram informados, ainda, de que 15 famílias também planejavam invadir a área. Uma terceira pessoa foi identificada na região e confirmou as informações repassadas às equipes.

Ainda pela região, os policiais militares identificaram um quarto homem, que estava com um veículo, caretinha e roçadeira. Nenhum deles portava autorização dos órgãos competentes para desmate da área.

Os suspeitos foram orientados a saírem do local imediatamente. Os militares se deslocaram à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT