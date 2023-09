Polícia Militar lança Operação Liquida CPA nesta sexta-feira (22)

A Polícia Militar de Mato Grosso, por meio do 3º Batalhão de PM, lança nesta sexta-feira (22.09) a operação “Liquida CPA”, a partir das 9h, na Praça Esportiva do CPA 1, em Cuiabá. A operação será realizada entre os dias 22 e 30 de setembro.

A ação visa intensificar o policiamento nas áreas de comércio da região da Grande CPA durante a 4ª edição da Liquida CPA, que estimula o consumo e a movimentação da economia para os varejistas da região.

No período, a Polícia Militar fará policiamento preventivo e ostensivo, visando o combate de crimes de roubos e furtos e ação rápida contra suspeitos que vierem a cometer delitos, garantindo a segurança dos consumidores que circulam pelos locais e dos lojistas e proprietários de estabelecimentos.

Além do efetivo do 3º Batalhão, a operação contará com reforço das equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Força Tática, Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Serviço

Lançamento Operação “Liquida CPA”

Data: 22/09 (Sexta-feira)

Horário: 09h

Local: Praça Esportiva do CPA 1 – Avenida Joinville, bairro CPA 1, Cuiabá-MT

(Em frente Escola Estadual André Avelino)

Fonte: Governo MT – MT