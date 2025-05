Polícia Militar lança Operação Refac em todo Estado nesta quarta-feira (28)

A Polícia Civil indiciou, nesta terça-feira (27.5), o motorista que destruiu o deck de um restaurante na Praça Popular, em Cuiabá, no último sábado (24.5). O investigado foi indiciado pelos crimes de dano qualificado, tentativa de homicídio com dolo eventual e omissão de socorro.

O motorista se apresentou na sede da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) na manhã desta terça-feira. Ele foi ouvido pelo delegado Claudinei Lopes, que está à frente das investigações do caso. Durante o depoimento, ele alegou que não tinha a intenção de destruir o estabelecimento e que a confusão começou dentro do restaurante.

“Ele alegou que não provocou o início da confusão, que uma pessoa exaltada esbarrou nele, começou a briga ali e outras pessoas também agrediram ele, pessoas que ele nunca viu e não conhece. A gente já sabia que ele ia tentar argumentar uma legítima defesa, mas ali tem provas, vídeos e exames periciais que foram realizados no carro e no estabelecimento comercial danificado”, disse o delegado.

O investigado afirmou que as agressões o deixaram desesperado, que ele queria sair do restaurante o mais rápido possível e, por isso, acabou batendo no deck. Ele também alegou, inclusive, que não viu que atropelou a própria tia, que estava atrás do carro, durante as manobras para sair do local. “Ele saiu rápido e não socorreu nem mesmo a tia”, disse.

Após atingir o deck, o motorista foi agredido com pedaços de madeira. A Deletran vai solicitar um exame de corpo de delito para investigar as lesões. A tia do motorista também passará por exame de corpo e delito e será ouvida. Ela ficou com luxação no pé.

A hipótese de que teriam atirado contra o carro do investigado foi descartada. O veículo foi periciado e não foi encontrada nenhuma marca ou projéteis de arma de fogo.

“O motorista já foi indiciado por tentativa de homicídio com dolo eventual. Pouco antes de jogar o carro contra o deck, tinham várias pessoas lá, que saíram das mesas, senão poderia ter sido uma tragédia. Ele poderia ter lesionado, ou até matado, várias pessoas. Nessa manobra de dar ré, ele acabou atingindo a própria tia dele, que tinha saído para ver o que estava acontecendo. Ele alega que não viu, mas só de ter atingido essa tia já configura tentativa de homicídio, porque ela poderia ter morrido nesse atropelamento também”, explicou o delegado Claudinei Lopes.

O delegado também explicou que, pelo grande prejuízo causado ao restaurante, ele foi indiciado pelo crime de dano duplamente qualificado. Já a omissão de socorro se refere ao fato de ter atingido a tia e não ter prestado ajuda, fugindo do local e abandonando o carro logo depois. “Então, ele está indiciado nesses três delitos”, completou.

No interrogatório, o motorista afirmou que tinha bebido uma taça de champanhe antes de dirigir. Testemunhas ainda serão ouvidas para corroborar a versão. Se confirmado que ele havia ingerido bebidas alcoólicas, ele poderá responder também por embriaguez ao volante.

Após ser ouvido nesta terça-feira, o motorista foi liberado. As investigações continuam para a conclusão do inquérito.

