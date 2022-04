Polícia Militar localiza dois motoristas sequestrados e recupera caminhões roubados

Policiais militares do 4º Comando Regional localizaram e resgataram dois motoristas vítimas de sequestro e recuperaram dois caminhões roubados, em ocorrências registradas nas cidades de Rondonópolis e Itiquira, na madrugada desta sexta (08.04). Em uma das ações, um suspeito foi preso em flagrante e uma arma de fogo apreendida.

Por volta de 01h15 da madrugada, a PM foi acionada para verificar a localização de um cavalo mecânico aparentemente abandonado, em uma estrada vicinal próxima da rodovia BR-364, em Rondonópolis. No local, os policiais encontraram a cabine do veículo revirada e documentos pessoais do motorista do caminhão.

Em seguida, a equipe recebeu um chamado da vítima do crime, que teria conseguido escapar do cativeiro e feito contato com a PM via 190. Aos policiais, o motorista informou que estava chegando em Rondonópolis, transportando uma carga de 51 toneladas de soja, quando foi abordado por três suspeitos que estavam com uma arma de fogo.

A vítima relatou que foi levada para o cativeiro montado pela quadrilha, e que, após algumas horas, entrou em luta corporal com um dos suspeitos, fugiu do local e acionou a polícia.

Em diligências, a equipe policial visualizou um homem andando pelas margens da rodovia, que se escondeu em um bueiro após ver a viatura. Devido a atitude suspeita, o homem foi abordado e levado para a Delegacia, onde foi reconhecido pela vítima.

O suspeito confessou envolvimento no crime e disse que possuía uma arma de fogo, que foi deixada no local onde teria sido abordado pelos policiais. Ao retornarem a região, a PM encontrou um revólver calibre .38 com duas munições, que foi apreendido. Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão, ficando à disposição da Polícia Judiciária Civil.

Na mesma madrugada, por volta de 05h30, a PM de Itiquira foi informada via 190 sobre a localização de um motorista amarrado dentro de um caminhão, próximo da BR-163. No local, o motorista foi solto e relatou que estava a caminho de Rondonópolis quando foi interceptado por uma quadrilha armada, que estava em uma S10.

A vítima informou ainda que, após ser amarrado, os criminosos subtraíram a carga de 34 mil litros de combustível vegetal que ele transportava. Em seguida, a quadrilha teria foragido do local e orientado que o motorista ficasse no caminhão até o amanhecer.

Diante do fato, o motorista foi encaminhado para a Delegacia da cidade, junto com o caminhão recuperado, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

As equipes policiais seguem em diligências para a busca dos suspeitos envolvidos nos crimes e recuperação das cargas roubadas pela quadrilha.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.