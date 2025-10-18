SEGURANÇA
Polícia Militar localiza e recupera carro e moto roubados em Rondonópolis
Policiais militares do 5º Batalhão recuperaram, nesta sexta-feira (17.10), um carro e uma motocicleta que foram roubados durante uma ação criminosa no bairro Vila Aurora, em Rondonópolis (a 220 km de Cuiabá).
Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem de 39 anos relatou que três homens armados invadiram sua casa, por volta da 1h da manhã. Os suspeitos arrombaram o portão da vítima e, em seguida, a porta da sala e do quarto em que ele estava.
Os homens o renderam, o agrediram e proferiram diversas ameaças de morte. Durante a ação criminosa, realizaram transferências via Pix no valor de R$ 15 mil. Ao saírem da casa, também roubaram um veículo Jeep Compass branco, uma motocicleta modelo Honda Biz, quatro televisores, dez relógios, um tablet e três aparelhos celulares.
Após a denúncia, os policiais militares intensificaram o policiamento na região e localizaram o veículo Jeep Compass abandonado nas proximidades da Avenida das Torres, sentido bairro Alfredo de Castro.
Posteriormente, durante rondas no município, os militares recuperaram a motocicleta Honda Biz em um terreno baldio, nas proximidades da Ponte do Córrego Arareal.
Os veículos recuperados foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência. Os militares mantêm rondas por todo o município em busca dos suspeitos do roubo.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Governo de MT assina ordem de serviço para novas instalações de três delegacias no prédio do antigo Cridac
O Governo de Mato Grosso assinou, nesta sexta-feira (17.10), a ordem de serviço para a instalação de três delegacias especializadas na antiga sede do Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (Cridac), na Rua Joaquim Murtinho, em Cuiabá.
O espaço vai receber as Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Roubos e Furtos (Derf) e de Repressão a Crimes de Informática (DRCI). O local passará por reforma e restauração. O investimento do Estado é de R$ 9,4 milhões, e a obra será executada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).
Para o vice-governador Otaviano Pivetta, a obra vai melhorar as condições de segurança do Centro Histórico da capital. “Este é um patrimônio do Estado que estava abandonado, mas revitalizá-lo é resgatar um pedaço da nossa história. É simbólico estarmos aqui com toda a equipe, que trabalha com a mesma energia e compromisso de sempre. Esse espaço voltará a servir à população com dignidade e marca o início da revitalização desta região histórica da capital”, afirmou.
Conforme a delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel, cerca de 150 policiais civis deverão trabalhar no novo prédio. “Será uma obra muito importante para a nossa instituição, que vai proporcionar melhores condições de trabalho e conforto aos nossos profissionais, bem como a toda a população”, destacou.
O prefeito Abilio Junior ressaltou a valorização social que as novas instalações policiais vão proporcionar à região. “Acredito que seja um investimento importante. Primeiro, pela valorização do patrimônio histórico. Segundo, porque vai proporcionar maior segurança à população em geral, pois o local vinha sendo utilizado por pessoas que escolheram o caminho errado da vida. Então, trazer a Polícia Civil para cá vai fazer com que o espaço e seu entorno tenham mais segurança para a população”, avaliou.
A assinatura contou com a presença de demais autoridades civis, políticas e da segurança pública.
Edificação histórica
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) é a responsável pelo planejamento, projeto, acompanhamento e execução da reforma e restauração do prédio, por meio de Termo de Cooperação com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), nos termos do Decreto nº 1.510/2022.
O imóvel, localizado na Rua Joaquim Murtinho, em frente ao Estádio Eurico Gaspar Dutra, conhecido como Dutrinha, em Cuiabá, é do século XIX. Lá funcionou a antiga Cadeia Pública e, posteriormente, o Cridac. A edificação possui características neoclássicas, com pórtico de entrada, frontão triangular e beiral colonial do tipo beira-seveira, e foi toda construída em pedra canga.
Essa parte da edificação, de 638,89 m² de área construída, é tombada como patrimônio histórico de Mato Grosso desde 1984, pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). O imóvel será totalmente restaurado.
Já a outra parte da edificação, com uma área construída de 2.208,28 m², que será reformada e ampliada, é um prédio de alvenaria convencional, que fica em uma área nos fundos do complexo.
(Com informações da assessoria da Seplag)
PM prende homem que mantinha ex-namorada em cárcere privado em Confresa
Policiais militares da 3ª Companhia Independente prenderam em flagrante, na madrugada deste sábado (18.10), um homem de 32 anos, por sequestro e cárcere privado, ameaça e invasão de domicílio contra uma mulher de 34 anos, em Confresa (a 1.058 km de Cuiabá). A vítima informou que já possui medida protetiva contra o suspeito.
As equipes foram acionadas pela cunhada da vítima, que denunciou que a mulher corria risco de morte após o suspeito invadir sua residência e rendê-la. Os policiais militares se deslocaram até o endereço informado, entraram na casa e localizaram os envolvidos dentro do banheiro.
Ao ser abordado, o homem fingiu não compreender a ação militar na casa da vítima. A mulher relatou às equipes que possui medida protetiva contra o denunciado. Ela ressaltou que, por volta das 17 horas do dia anterior, o homem pulou o muro de sua casa, invadiu a residência e passou a mantê-la em cárcere privado.
Conforme a vítima, ele justificou que desejava resolver algumas pendências. O suspeito passou a agredi-la na região do pescoço, alegando que não deixaria lesões visíveis, além de proferir diversas ameaças de morte, dizendo que a ex-mulher não sairia de lá com vida.
A vítima reforçou ter sofrido tortura psicológica por parte do homem até aproximadamente às 2h30 da manhã. Ela relatou que apresentava dores na perna esquerda, nas costas e na cabeça. A vítima pontuou que o homem encontrava-se em liberdade provisória e que deveria comparecer periodicamente ao fórum, porém não cumpria com as obrigações.
O suspeito foi encaminhado à delegacia para o registro do boletim de ocorrência.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
