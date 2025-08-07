SEGURANÇA
Polícia Militar localiza foragido da Justiça e apreende arma de fogo em Cuiabá
Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 36 anos, por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, na manhã desta quinta-feira (7.8), em Cuiabá. Com o suspeito, que também possuía dois mandados de prisão em aberto, foi apreendida uma pistola.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 3º BPM recebeu denúncias anônimas sobre um suspeito que estaria andando armado, na região do bairro Altos da Serra.
Diante da situação, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) se deslocou até o endereço informado e encontrou o homem portando uma pistola com mira laser e seletor de rajada. Os policiais começaram a se aproximar do suspeito, que fugiu em direção a uma mata, sendo detido rapidamente.
Na abordagem, o suspeito tentou se apresentar utilizando um nome falso, mas os policiais descobriram o nome verdadeiro dele. Na checagem dos dados, os policiais militares constataram que o homem possuía dois mandados de prisão em aberto expedidos pela 2ª e 8ª Varas Criminais de Cuiabá.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes de Cuiabá, com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Foragido por embriaguez ao volante em Sapezal é preso pela Polícia Civil em Confresa
Um homem considerado foragido da Justiça de Sapezal teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (7.8), em ação integrada dos policiais do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Vila Rica e Delegacia de Confresa.
O procurado de 38 anos estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Única de Sapezal pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.
Após uma busca minuciosa, os policiais civis de Confresa localizaram o foragido em uma residência do município, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Ele foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.
A ação integra os trabalhos da Operação Amon, idealizada pela Delegacia Regional de Vila Rica, com foco no cumprimento de mandados de prisão em aberto contra foragidos da Justiça. A operação demonstra o compromisso da instituição em trabalhar para manter a ordem e a justiça na região.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende autor de furto de mais de R$1,5 milhão em joias de loja em shopping da Capital
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá e apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, elucidou o furto qualificado ocorrido na madrugada de 20 de abril deste ano, em uma joalheria, localizada em um shopping na região da Avenida do CPA, em Cuiabá. O crime causou um prejuízo estimado em mais de R$ 1,5 milhão à empresa vítima, devido a grande quantidade de joias de alto valor.
A investigação conduzida pela Derf Cuiabá resultou na identificação e prisão de um jovem, de 20 anos, que confessou a participação no furto. O suspeito teve o mandado de prisão cumprido no estado de Goiás.
A investigação revelou que os autores do crime seriam oriundos do Distrito Federal. Após intenso trabalho investigativo, que incluiu a análise de imagens, coleta de dados e ações de inteligência, a equipe da Derf identificou o veículo utilizado no crime, e chegou a localização de um dos suspeitos, de 20 anos.
Com o apoio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do Distrito Federal (Copatri/DF), o investigado foi localizado e preso no município de Santo Antônio do Descoberto (GO), região do entorno do DF.
Durante o interrogatório prestado na sede da Copatri, o suspeito confessou ter participado do furto, detalhando a invasão noturna pelo forro do shopping e a subtração de joias, realizadas na companhia de outro comparsa ainda não identificado. O suspeito afirmou que parte do produto do crime foi entregue a um terceiro e que utilizou o restante do dinheiro para quitar dívidas e despesas pessoais.
Na posse do suspeito, foi apreendido um iPhone 11 Pro, que permanece retido para análise com o fim de coletar novas provas e identificar outros envolvidos. Após exame no IML, ele foi recolhido ao sistema prisional do Distrito Federal, onde permanece à disposição da Justiça.
“A elucidação desse crime representa o comprometimento da Polícia Civil de Mato Grosso com a repressão qualificada a delitos patrimoniais. A parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal foi essencial para o êxito da operação”, disse o delegado responsável pelas investigações, Daniel Machado.
A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o combate à criminalidade em todo o Estado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
No dia de combate à violência doméstica, prefeita anuncia políticas públicas inéditas no Município
Várzea Grande anuncia seu primeiro festival de pesca
Prefeitura realiza serviços urbanos em diversos bairros nesta sexta-feira, dia 8
Semana da Pauta Verde mobiliza o TJMT e comarcas de Mato Grosso entre 18 e 22 de agosto
Ministério da Saúde apresenta minuta de atualização da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas
Segurança
Polícia Militar localiza foragido da Justiça e apreende arma de fogo em Cuiabá
Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 36 anos, por porte ilegal de arma de fogo e falsidade...
Foragido por embriaguez ao volante em Sapezal é preso pela Polícia Civil em Confresa
Um homem considerado foragido da Justiça de Sapezal teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde desta...
Polícia Civil prende autor de furto de mais de R$1,5 milhão em joias de loja em shopping da Capital
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá e apoio...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop orienta sobre período de proibição às queimadas urbanas e rurais
-
CIDADES6 dias atrás
Tchau Sufoco: lançada a campanha de renegociação de dívidas e de incentivo à educação financeira
-
Política6 dias atrás
AL aprova em 1ª votação projeto que proíbe exposição de alunos a propagandas sobre ideologia de gênero
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde destina mais de R$ 40 milhões para fortalecer ações de 226 bancos de leite humano do país
-
Saúde3 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento de Gerson Fernando Mendes Pereira, médico e servidor público que dedicou a vida ao SUS
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia mais de R$ 400 milhões para ampliar ações do Agora Tem Especialistas no país
-
TCE MT6 dias atrás
Conselheiro Antonio Joaquim articula nova luta para ampliar recursos da educação infantil em 2025
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Exportações de carne bovina cresceram 5,7% no primeiro semestre