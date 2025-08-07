Polícia Militar localiza foragido da Justiça e apreende arma de fogo em Cuiabá

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 36 anos, por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, na manhã desta quinta-feira (7.8), em Cuiabá. Com o suspeito, que também possuía dois mandados de prisão em aberto, foi apreendida uma pistola.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 3º BPM recebeu denúncias anônimas sobre um suspeito que estaria andando armado, na região do bairro Altos da Serra.

Diante da situação, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) se deslocou até o endereço informado e encontrou o homem portando uma pistola com mira laser e seletor de rajada. Os policiais começaram a se aproximar do suspeito, que fugiu em direção a uma mata, sendo detido rapidamente.

Na abordagem, o suspeito tentou se apresentar utilizando um nome falso, mas os policiais descobriram o nome verdadeiro dele. Na checagem dos dados, os policiais militares constataram que o homem possuía dois mandados de prisão em aberto expedidos pela 2ª e 8ª Varas Criminais de Cuiabá.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes de Cuiabá, com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT