Polícia Militar orienta competidores que irão participar da 23ª edição da Corrida Homens do Mato

A Polícia Militar de Mato Grosso realiza neste sábado e domingo (18 e 19.11) a 23ª edição da Corrida Homens do Mato, em Cuiabá. As largadas e chegadas serão no Quartel do Comando-Geral da PMMT, nas categorias infantis e adultos.

A organização do evento orienta os participantes a chegarem com antecedência ao local da concentração do evento e que evitem o deslocamento pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nas proximidades do Quartel do Comando-Geral, uma vez que a avenida faz parte do percurso da prova.

Os organizadores reforçam que, para a prova geral de domingo (19), as vias que compõem o trajeto da prova de 10 km e 5 km, no trechos da Avenida do CPA, Centro Político Administrativo, Detran-MT, Parque das Águas e Tribunal Regional do Trabalho (TRT), estarão parcialmente interditadas pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) e Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob), no período das 6h às 10h.

A entrega dos kits de prova está acontecendo no Museu da Polícia Militar, na Praça das Bandeiras, até a véspera da prova, no sábado. Para os kits infantis, a retirada se encerra no sábado, às 11h, e das categorias adulto e PCDs, às 18h.

No sábado (18), crianças de quatro a 12 anos participam da Corrida Kids, a partir das 16h, com percursos especiais, dentro do Comando-Geral da PMMT.

Já no domingo (19), os adultos participam da corrida oficial, com largadas a partir de 6h50, em percursos de 5 e 10 km.

Durante as corridas, haverá distribuição de água aos participantes, em alguns pontos do percurso, além da escolta com batedores e ambulâncias para garantir a segurança e toda a assistência necessária aos competidores.

Serviço

Corrida Homens do Mato Kids

Data: 18/11 (sábado), às 16h

Local: Quartel do Comando-Geral da PMMT, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 6135, bairro Jardim Novo Paraíso, Cuiabá

Corrida Homens do Mato Adulto e PCDs

Data: 19/11 (domingo), às 6h50

Local: Quartel do Comando-Geral da PMMT, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 6135, bairro Jardim Novo Paraíso, Cuiabá

Fonte: Governo MT – MT