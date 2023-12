Polícia Militar participa da ação Natal Feliz para moradores de Várzea Grande

A Polícia Militar de Mato Grosso participou, neste sábado (09.12), da edição de 2023 da ação social Natal Feliz, em parceria com a Igreja Batista Nacional do Cristo Rei. O evento foi idealizado para moradores carentes do bairro 15 de maio, em Várzea Grande.

Durante todo o dia, mais de dois mil moradores passaram pelo evento e puderam receber atendimentos sociais e de lazer.

No local, a população pode receber atendimentos de saúde e sociais, contando com a presença de médicos, enfermeiros e assistentes sociais, que realizaram consultas preventivas gratuitas.

Também na ação, a população pode contar com momentos de lazer e cuidados especiais, realizando cortes de cabelos gratuitos e participando de oficinas de maquiagem e cozinha, além de espaços para recreação infantil.

No evento, a PMMT levou um pouco do dia a dia do cotidiano policial e apresentou a tropa e suas curiosidades, com a presença de equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Força Tática.

A população também conheceu o trabalho do Batalhão Ambiental e interagiu com os animais da Cavalaria e andar nas motos do grupamento Raio, com toda a segurança. O Corpo Musical da PMMT também esteve presente e fez a trilha sonora do evento e a diversão de todo o público.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Alexandre Corrêa Mendes, destacou a importância de levar a presença da instituição em ações sociais e que unem a sociedade.

“É gratificante poder ver a alegria estampada no rosto de todas essas crianças, tudo foi preparado com bastante carinho para que eles possam ter esse dia de celebração, recebendo de perto todos esses cuidados e atendimentos especiais, e também essa aproximação com a Polícia Militar, de uma maneira bastante positiva mostrando todo o nosso trabalho e o bem que fazemos para a defesa da sociedade”, finalizou.

Fonte: Governo MT – MT