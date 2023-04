Polícia Militar prende 10 pessoas e apreende seis motocicletas durante operação

O mutirão de cidadania com o ônibus Lilás e realizados em oito municípios da baixada cuiabana durante todo o mês de março, atenderam cerca de 5 mil pessoas. Toda a programação da ação foi pensada pela primeira-dama Virginia Mendes, em alusão ao mês da mulher, e executada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em parceria com a Unidade de Ações e Atenção à Família (Unaf) e os municípios que receberam a ação.

Foram atendidos os municípios de Acorizal, Santo Antônio do Leverger, Jangada, Rosário Oeste, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Barão de Melgaço, e em Cuiabá foi realizado no Distrito do Coxipó do Ouro, Distrito de Nossa Senhora da Guia e no bairro Jardim Renascer.

O último mutirão de Cidadania foi realizado no salão da Igreja do Divino, em Chapada dos Guimarães, nesta sexta-feira (31.03), onde centenas de famílias foram em busca dos serviços ofertados pela Setasc e pela secretaria municipal de Assistência Social do município.

“Acompanhei todos os mutirões de perto, não pude participar de todos, mas podem ter certeza estou muito feliz com os resultados. Vamos fazer com que cada vez mais os atendimentos estejam mais próximos da população. Deus abençoe todos os servidores, parceiros e serviços que estiveram durante todo esse mês conosco servindo a população. Temos muitas ações no decorrer do ano, e vamos manter um canal de comunicação direto. Gratidão aos chapadenses, fui criada aí no Rio da Casca, tenho um carinho muito grande pelo meu povo”, disse a primeira-dama Virginia Mendes.

Kátia Sirlene Alves de Souza e o filho Yago, de 6 anos, vieram de Brasnorte para morar no Distrito da Guia. Ao saber do mutirão de Cidadania, ela aproveitou para fazer a plastificação de documentos pessoais e também para atualizar os dados do cadastro para o cartão do Programa SER Família. “Fiquei muito feliz com esse mutirão e satisfeita com os serviços ofertados. Consegui atualizar o meu cadastro no CadÚnico, porque ainda estava com o endereço de outro município onde eu morava”, disse.

A dona de casa Leila Barbosa, moradora de Jangada, solicitou serviços como a segunda via da certidão de nascimento do seu filho, atualização do Cadastro Único Nacional e o exame oftalmológico. “Consegui atualizar o meu cadastro, para poder receber os benefícios dos programas do governo. Estou muito feliz por conseguir”, afirmou.

Os serviços de atualização do Cadastro Único e plastificação de documentos pessoais aos quais a Leila e a Kátia tiveram acesso, foram alguns ofertados durante o mutirão.

As ações integradas de Cidadania como atendimentos jurídicos (hipossuficiência) e 2ª via de Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito, fotocópias, fotografias e plastificação somaram 1.800 atendimentos e Ônibus Lilás 1.240 atendimentos.¿¿¿¿¿Já o Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT) contabilizou 80 atendimentos. Para o cartão SER Família foram 420 atendimentos; 854 atendimentos de ótica; orientações da carteira do autista foram 42, e atendimento do Procon, com registros de reclamações e orientações jurídicas124.

A secretária interina de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Grasielle Bugalho, destacou o resultado positivo das ações e agradeceu, em nome do governador Mauro Mendes e da primeira-dama Virginia Mendes, o apoio de todos os gestores dos 10 municípios percorridos. “Sem eles não seria possível chegar aos que mais precisam dos serviços públicos”.

Grasielle Bugalho comentou emocionada o grande sucesso que foi a maratona de mutirões no decorrer do mês. Segunda ela, o objetivo é levar esses serviços para mais comunidades rurais e às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Para nós foi muito especial esse mês de março com os mutirões, porque conseguimos agregar todos esses serviços. Agradeço a cada servidor, instituições parceiras e também aos gestores dos municípios que nos apoiaram e agregaram serviços. Estamos pensando em um novo formato para atender ainda mais a população e poder levar isso às comunidades que possuem dificuldade em ter acesso aos atendimentos. A população mato-grossense pode aguardar que ainda faremos muitos mutirões como esses. Queremos percorrer todas as regiões do nosso estado, levando a assistência social, cidadania, direitos humanos, Procon, Sine e claro, o Ônibus Lilás. Tudo isso, em parceria com os municípios”, ressaltou a secretária.

A dona de casa Maria Auxiliadora da Silva, moradora do Distrito da Guia, também participou do mutirão para se cadastrar no Programa SER Família. Mãe de três filhos menores de idade, está desempregada e faz alguns trabalhos como manicure.

“Como eu não tenho uma renda certa todo mês e com o bebê de colo, fica complicado manter a casa, por isso, vim em busca do cartão do SER Família. Esse mutirão foi uma benção para nós”, finalizou Maria.



Em Chapada dos Guimarães, houve homenagens aos gestores do Estado e do município, que receberam flores das mulheres catadoras da Cooperativa de Materiais Recicláveis. Houve também agradecimentos aos servidores da Setasc e da Unaf, que trabalharam para levar serviços de qualidade para o cidadão.

Fonte: Governo MT – MT