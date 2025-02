Polícia Militar prende autora de homicídio em Rondonópolis

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam em flagrante, neste sábado (01.1), uma mulher, de 23 anos, suspeita pelo homicídio de Daniel Pires Alves, de 32 anos, com golpes de facas, no bairro Pedra 90, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). A vítima foi executada após ameaçar o enteado e começar uma discussão com a denunciada.

De acordo com boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após denúncia de homicídio doloso consumado. A equipe médica constatou a morte da vítima ainda no local do crime.

Testemunhas relataram aos policiais militares que os envolvidos ingeriram bastante bebida alcoólica desde o dia anterior, momento em que Daniel teria ameaçado o enteado de morte, após uma discussão, e, em seguida, passou a proferir palavras de baixo calão contra a suspeita.

Neste momento, a vítima e a suspeita entraram na casa. A mulher pegou uma faca e atingiu Daniel com intuito de se defender das agressões. Após o crime, ela fugiu do local e foi até a casa da própria irmã.

Após o relato, as equipes entraram em contato com a suspeita, que marcou um local para encontrar com os policiais militares.

A faca utiliza no crime foi encontrada enterrada em um buraco no quintal. A mulher foi conduzida à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT