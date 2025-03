Polícia Militar prende caminhoneiro por tráfico de drogas e apreende 45 tabletes de maconha

A Polícia Militar apreendeu 45 tabletes de substância análoga à maconha, na noite deste sábado (1º.3), em Várzea Grande. Os entorpecentes foram localizados escondidos em meio a uma carga de carne e um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas.

A equipe da 25ª Cia de PM estava em deslocamento para a cidade de Nossa Senhora do Livramento, quando visualizou um caminhão realizando ultrapassagens perigosas pela rodovia BR-070, em direção à Várzea Grande. Os militares iniciaram acompanhamento e abordaram o veículo no posto da Polícia Rodoviária Federal, no Trevo do Lagarto.

Em contato com o motorista, os policiais notaram que ele aparentava muito nervosismo. Ao ser questionado sobre o motivo das ultrapassagens irregulares, o homem afirmou que estava atrasado para fazer uma entrega.

Diante da suspeita, os policiais solicitaram apoio do Canil do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e realizaram verificação da carga transportada pelo homem, sendo possível localizar 45 tabletes de maconha, em meio ao carregamento de carne bovina.

Ainda foi verificado que as carnes estavam sendo transportadas em más condições, com temperatura do freezer do baú acima do permitido. Todo o material também foi apreendido pelas autoridades competentes.

O motorista não informou o destino das drogas e recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

