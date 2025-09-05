Polícia Militar prende casal por tráfico e apreende oito tabletes mais 68 porções de super maconha

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 4º Batalhão, apreenderam, nesta quinta-feira (4.9), oito tabletes de skank (super maconha), outras 68 porções do mesmo entorpecente, um simulacro de arma de fogo e prenderam um casal, suspeito por tráfico ilícito de drogas, em Várzea Grande. A ação gerou um prejuízo de R$ 300 mil ao crime.

Durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes flagraram o suspeito, de 28 anos, conduzindo um veículo HB20, em alta velocidade, na Avenida Filinto Muller, sendo detido em seguida na Rua Governador Pedro Pedrossian.

Ao ser abordado, as equipes identificaram que ele possuía um mandado de prisão em aberto. Já em busca veicular, foi encontrado um tablete de skank em baixo do banco do motorista. Questionado sobre o entorpecente, ele alegou possuir uma espécie de laboratório para extração de cannabis e comercialização das drogas.

Os militares se deslocaram até a casa do suspeito, no bairro Paiaguás, e apreenderam dois tabletes de skank, 48 porções de maconha, uma de cocaína, uma caixa térmica de insumos de maconha, um simulacro de pistola, além de outros materiais para embalagem dos ilícitos.

À PM, o homem confessou a localização de uma mulher, de 41 anos, que também era responsável pelo fornecimento de entorpecentes na região. A suspeita foi detida em flagrante portando outras diversas porções de maconha, além de novos tabletes de skank. Ambos suspeitos foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT