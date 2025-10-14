SEGURANÇA
Polícia Militar prende dois faccionados e apreende revólver furtado de empresa em Cáceres
Policiais militares prenderam dois homens de 24 e 26 anos, membros de uma facção criminosa, por porte ilegal de arma de fogo e receptação, na manhã desta terça-feira (14.10), em Cáceres. Com a dupla, a PM apreendeu um revólver, 15 munições, um facão e porções de drogas.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM recebeu denúncias sobre uma residência que estaria abrigando um grupo de pessoas ligadas a facções criminosas, com grande movimentação de pessoas suspeitas.
Os policiais militares do 6º Batalhão e da Força Tática do 6º Comando Regional se deslocaram ao endereço e flagraram um Chevrolet Cruze branco saindo da casa com duas pessoas. Os militares se aproximaram para abordagem, e o condutor do carro iniciou fuga em alta velocidade.
Durante o acompanhamento, o suspeito fez diversas manobras perigosas, colocando a vida de transeuntes em risco. Eles também desrespeitaram as ordens de parada. Após algum tempo de acompanhamento, os policiais deram um disparo de arma de fogo no pneu do carro e interceptaram a fuga da dupla.
Na abordagem e revista pessoal aos homens, nada de ilícito foi encontrado. Já dentro do carro, os policiais localizaram um revólver calibre .38 com 15 munições intactas e porções de drogas. Em checagem da numeração da arma, foi constatado que se tratava de produto furtado de uma empresa privada.
Diante da situação, os dois integrantes da facção receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Homem é preso em flagrante por agredir companheira a pauladas em Água Boa
A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos suspeito de agredir violentamente sua companheira, de 26 anos. A prisão ocorreu no último sábado (11.10), no Bairro Industrial, em Água Boa.
Conforme apurado, a vítima apresentava diversas lesões pelo corpo após ser agredida a pauladas. Durante as agressões, a mulher também recebeu um soco na boca, que resultou na perda de um dente.
Assim que tomaram conhecimento dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências para localizar o autor, que havia fugido do local logo após o crime. O suspeito foi localizado e preso em flagrante pelos investigadores, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil.
De acordo com informações, o detido possui diversas passagens criminais, inclusive por crimes da mesma natureza. Ele permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil reforça o compromisso no combate à violência doméstica e orienta que vítimas denunciem casos de agressão através do número 197 ou na delegacia mais próxima.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende integrante de quadrilha envolvida em furtos de módulos de caminhão em Cuiabá
Um homem, envolvido no furto qualificado de módulo eletrônico de caminhão de transporte de cargas, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na segunda-feira (13.10), em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA).
As investigações foram iniciadas logo após o motorista do caminhão procurar a unidade policial para comunicar que estava descansando no veículo, quando ouviu um barulho e flagrou dois suspeitos furtando o módulo eletrônico do veículo.
A vítima tentou chamar a atenção dos suspeitos, mas eles fugiram em um veículo Ford Fox em alta velocidade. Com as informações em mãos, os investigadores da DERFVA iniciaram as diligências e, por meio de levantamento de dados e checagens nos sistemas, conseguiram identificar o veículo utilizado no crime e o provável suspeito.
Com base nas informações apuradas, os policiais foram até o endereço, localizaram o suspeito no momento em que ele chegava com o veículo e realizaram sua prisão em flagrante. Questionado, ele confirmou a participação no crime e também em outros três furtos de módulos de caminhão praticados no mesmo dia.
Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à DERFVA, interrogado e autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, uma vez que a ação teria sido cometida junto a outros comparsas.
Segundo o delegado da DERFVA, Ricardo Franco, os furtos de módulos eletrônicos de caminhões têm crescido de forma expressiva na Região Metropolitana de Cuiabá, gerando graves prejuízos financeiros ao setor de transporte de cargas e afetando diretamente empresas e motoristas autônomos.
“O combate ao furto de módulos de caminhões tem sido uma das prioridades da DERFVA, diante do expressivo prejuízo causado ao setor de transporte e do envolvimento de grupos estruturados. As investigações continuam para identificar e prender todos os autores, inclusive os receptadores responsáveis por dar destino às peças furtadas. Trata-se de uma repressão qualificada e necessária para conter essa modalidade criminosa em expansão”, destacou o delegado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
