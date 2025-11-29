Polícia Militar prende dois faccionados e recupera pistolas, munições e produtos roubados

O Descubra Mato Grosso, plataforma oficial de promoção turística do Estado, foi relançado neste sábado (29.11) pelo Governo de Mato Grosso, totalmente reformulado no endereço www.descubramatogrosso.com.br. Mais moderno e intuitivo, o portal passa a ser o principal canal de divulgação dos destinos mato-grossenses nos biomas Cerrado, Amazônia, Pantanal e Araguaia. O evento ocorreu no Sesc Arsenal, dentro da programação do Feirão FIT Turismo.

A nova versão reúne informações essenciais para viajantes: opções de atrativos, gastronomia, hospedagem e rotas de acesso. Os conteúdos estão organizados por temas de interesse, com buscas cruzadas que facilitam a navegação e ampliam a presença digital de Mato Grosso, melhorando o desempenho em mecanismos de busca. O site foi desenvolvido por meio de emendas do deputado estadual Beto Dois a Um.

“Nós sempre tivemos um site, mas ele era muito institucional e voltado ao público interno, o que não condizia com nosso objetivo. Agora temos uma plataforma que nos permite alcançar a promoção nacional e internacional, mostrando tudo o que oferecemos ao turista. São informações essenciais, reunidas de forma prática, para que o visitante consiga planejar sua viagem dentro do nosso estado”, afirmou a secretária adjunta de Turismo, Maria Letícia Arruda.

Durante a cerimônia, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, foi homenageado pelo trade turístico. O reconhecimento destacou o trabalho na captação de um voo internacional para o Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, e na elaboração do projeto de lei que institui uma política de subvenção para atrair companhias aéreas interessadas em operar rotas internacionais. A proposta segue modelos já adotados em estados como Ceará, Pará, Bahia e Rio Grande do Norte.

Segundo Miranda, o governador Mauro Mendes autorizou o envio do projeto à Procuradoria-Geral do Estado. Ele explica que a subvenção não se trata de incentivo fiscal, mas de um mecanismo de apoio direto.

“A empresa deve apresentar um plano de trabalho para implantar o voo internacional e informar, de forma transparente, quantos assentos precisam ser ocupados e quantos estimam vender inicialmente. A diferença, caso houver assentos vagos, é subsidiada pelo Estado, após comprovação”, diz.

O secretário cita o exemplo do Pará, onde a Gol opera a rota Belém–Miami com frequência de duas vezes por semana. Embora o governo paraense tenha estabelecido o subsídio de 250 dólares por assento não ocupado, a alta demanda fez com que nenhum pagamento fosse necessário.

“Quando a rota é bem planejada, o mercado responde e essa conectividade internacional é decisiva para impulsionar o turismo mato-grossense, pois, com voo internacional, o Parque Novo Mato Grosso, os investimentos em infraestrutura e as belezas naturais únicas do estado, vamos atrair turistas do mundo inteiro”, afirma o secretário.

O evento também marcou o lançamento da FIT Pantanal 2026, que ocorrerá de 4 a 7 de junho no Centro de Eventos do Pantanal. O presidente do Sistema Fecomércio, José Wenceslau Junior, ressalta que a feira se consolidou como a maior do Centro-Oeste e Norte do país e registrou quase 80 mil visitantes na edição deste ano.

“Queremos ir além e atrair 100 mil pessoas em 2026, mostrando ao mundo a nossa grandeza. Mato Grosso é único: temos Pantanal, Amazônia e Cerrado, três tesouros naturais que precisam ser vistos e vivenciados. Trabalhamos para entregar experiências incríveis e fortalecer o turismo do estado. A próxima FIT será um espaço de conexões, inovação e oportunidades”, afirma.

A FIT Pantanal 2026 contará com fóruns, rodadas de negócios, gastronomia e manifestações culturais. Dentre os principais parceiros está o Governo de Mato Grosso, por meio da Sedec e a Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf), que coordena a tradicional feira da agricultura familiar.

Fonte: Governo MT – MT