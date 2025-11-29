Polícia Militar prende dois faccionados e recupera pistolas, munições e produtos roubados

Equipes policiais do 7º Comando Regional prenderam dois homens faccionados, de 23 e 24 anos, por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, nesta sexta-feira (28.11), em Tangará da Serra. Na ação, os militares apreenderam porções de drogas e um simulacro de arma e recuperaram duas pistolas, 250 munições e objetos eletrônicos roubados.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes iniciaram diligências após receberem informações sobre um homem que estaria fornecendo sua motocicleta para que criminosos realizassem roubos na cidade. Os policiais obtiveram informações sobre a moto e a localização do suspeito.

No endereço da denúncia, os militares flagraram o homem deixando sua casa, em uma Honda Titan vermelha, e fizeram abordagem. Com ele, foram encontradas 25 porções de cocaína prontas para entrega.

Questionado sobre sua participação em roubos na cidade, o suspeito negou envolvimento, mas confirmou que cedia seu veículo para que um outro homem fizesse os crimes. O suspeito também relatou que as ordens eram dadas por um membro de uma facção criminosa, da qual todos eles faziam parte.

O detido revelou ainda que teria emprestado sua moto para um roubo e que estava guardando os materiais levados no crime, escondidos no forro de sua casa. Os militares fizeram buscas no local indicado pelo homem e encontraram alguns dos produtos roubados anteriormente, incluindo duas pistolas e 250 munições do armamento.

Em seguida, os policiais seguiram para o endereço do suspeito de ter cometido o roubo, que foi informado pelo primeiro homem detido. O homem foi encontrado e abordado. Ao ser perguntado sobre o roubo, ele confessou o crime e que a ordem para o delito teria vindo de uma facção criminosa.

O suspeito também disse que cometeu o roubo com ajuda de um terceiro suspeito, que também estava com parte de materiais subtraídos. A equipe da Força Tática seguiu para o outro endereço informado mas não localizou suspeitos. Nas buscas na casa, encontraram mais materiais roubados, como fones de ouvido, carregadores de celular e cabos USB.

Diante da situação, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos, com todo o material apreendido, para a delegacia de Tangará da Serra para registro da ocorrência e demais providências.

Fonte: PM MT – MT