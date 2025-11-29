SEGURANÇA
Polícia Militar prende dois faccionados e recupera pistolas, munições e produtos roubados
Equipes policiais do 7º Comando Regional prenderam dois homens faccionados, de 23 e 24 anos, por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, nesta sexta-feira (28.11), em Tangará da Serra. Na ação, os militares apreenderam porções de drogas e um simulacro de arma e recuperaram duas pistolas, 250 munições e objetos eletrônicos roubados.
Conforme o boletim de ocorrência, as equipes iniciaram diligências após receberem informações sobre um homem que estaria fornecendo sua motocicleta para que criminosos realizassem roubos na cidade. Os policiais obtiveram informações sobre a moto e a localização do suspeito.
No endereço da denúncia, os militares flagraram o homem deixando sua casa, em uma Honda Titan vermelha, e fizeram abordagem. Com ele, foram encontradas 25 porções de cocaína prontas para entrega.
Questionado sobre sua participação em roubos na cidade, o suspeito negou envolvimento, mas confirmou que cedia seu veículo para que um outro homem fizesse os crimes. O suspeito também relatou que as ordens eram dadas por um membro de uma facção criminosa, da qual todos eles faziam parte.
O detido revelou ainda que teria emprestado sua moto para um roubo e que estava guardando os materiais levados no crime, escondidos no forro de sua casa. Os militares fizeram buscas no local indicado pelo homem e encontraram alguns dos produtos roubados anteriormente, incluindo duas pistolas e 250 munições do armamento.
Em seguida, os policiais seguiram para o endereço do suspeito de ter cometido o roubo, que foi informado pelo primeiro homem detido. O homem foi encontrado e abordado. Ao ser perguntado sobre o roubo, ele confessou o crime e que a ordem para o delito teria vindo de uma facção criminosa.
O suspeito também disse que cometeu o roubo com ajuda de um terceiro suspeito, que também estava com parte de materiais subtraídos. A equipe da Força Tática seguiu para o outro endereço informado mas não localizou suspeitos. Nas buscas na casa, encontraram mais materiais roubados, como fones de ouvido, carregadores de celular e cabos USB.
Diante da situação, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos, com todo o material apreendido, para a delegacia de Tangará da Serra para registro da ocorrência e demais providências.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Força Tática prende duas mulheres com 28 tabletes de drogas em Cuiabá
Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam duas mulheres, de 20 e 21 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira (28.11), em Cuiabá. Com as suspeitas, foram apreendidos 28 tabletes com substâncias análogas a maconha, supermaconha (skank) e pasta base de cocaína.
As mulheres foram presas em flagrante durante patrulhamento tático da equipe policial pela avenida Fernando Corrêa da Costa, que visualizou um veículo Volkswagen Up de cor branca transitando pela via com faróis apagados.
Os militares abordaram o carro para informar sobre a irregularidade de trânsito e constataram que o condutor do automóvel seria um motorista de transporte por aplicativo, que fazia corrida com as duas suspeitas. Os policiais também sentiram forte cheiro de café vindo do porta-malas do carro e, diante da suspeita, iniciaram vistoria.
Ao abrirem o porta-malas e encontrarem uma mala, a equipe policial questionou as suspeitas sobre o que teria dentro do objeto, momento em que elas confessaram que estavam transportando materiais ilícitos.
Em verificação, os militares localizaram 15 tabletes de substâncias análogas a supermaconha (skank), oito tabletes de maconha e cinco tabletes de pasta base de cocaína.
Ainda em depoimento aos policiais, as suspeitas afirmaram que iriam viajar com as drogas para o Maranhão e que receberiam quantia em dinheiro pelo transporte dos entorpecentes.
As duas mulheres receberam voz de prisão e foram conduzidas para a Central de Flagrantes de Cuiabá para demais providências. O motorista foi liberado pela PM após ser constatado que ele não fazia parte da ação criminosa.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
PM apreende 583 munições, três armas de fogo e prende homem por porte ilegal
Policiais militares da 10º Companhia Independente do município de Aripuanã (1.001 km de Cuiabá), apreenderam, na manhã desta sexta-feira (28.11), três armas de fogo, 583 munições de calibres diversos e prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo.
Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero, nas proximidades de uma região ilegal de garimpo conhecida como Ouro Preto, os policiais militares flagraram o condutor de uma caminhonete Ford, em atitude suspeita. O motorista saiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição policial e sendo contido em seguida.
Em busca veicular, as equipes localizaram um carregador de pistola calibre 9 milímetros com sete munições. Sobre o armamento, o homem relatou que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), no entanto não estava com a documentação comprobatória.
O suspeito ressaltou que a arma de fogo estava em sua residência, dentro de um cofre, junto de uma espingarda e outra pistola. Os policiais militares foram ao endereço do suspeito e encontraram várias outras munições de diferentes calibres.
À PM, o conduzido contou que parte das munições são de um amigo e que os registros das armas estavam com o seu contador, no município de Alta Floresta d’Oeste, no Estado de Rondônia. O suspeito foi conduzido à delegacia junto do material apreendido para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939
Fonte: PM MT – MT
Governo relança plataforma Descubra MT com roteiros e informações essenciais para turistas
Projeto de lei de Ranalli que protege pessoas com deficiência na internet segue para sanção
No Pará, Ministério da Saúde reforça assistência na Terra Indígena Zo’é com atendimentos especializados, vacinação e acordo de cooperação
E-mails servem como prova válida em cobrança por produtos hospitalares
Aluna de Cuiabá surpreende pela qualidade na produção de desenhos
Segurança
Polícia Militar prende dois faccionados e recupera pistolas, munições e produtos roubados
Equipes policiais do 7º Comando Regional prenderam dois homens faccionados, de 23 e 24 anos, por tráfico ilícito de drogas...
Força Tática prende duas mulheres com 28 tabletes de drogas em Cuiabá
Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam duas mulheres, de 20 e 21 anos, por tráfico ilícito...
PM apreende 583 munições, três armas de fogo e prende homem por porte ilegal
Policiais militares da 10º Companhia Independente do município de Aripuanã (1.001 km de Cuiabá), apreenderam, na manhã desta sexta-feira (28.11),...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
JUSTIÇA5 dias atrás
É amanhã! Últimas horas para garantir sua vaga no curso de Letramento Racial e Antirracismo
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Porto Nacional vai abrir a colheita da soja, consolidando o Tocantins como força do agro
-
CIDADES5 dias atrás
Últimos jogos da 1ª fase da Copa Pasinha CDL de Futsal acontecem essa semana
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Com 98,01% de cobertura biométrica, Dom Aquino atinge meta de campanha
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
TJMT atende pedido do TRE-MT para ampliação do cadastro biométrico
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Alto Taquari é o 13º município a atingir meta da campanha Biometria 100%
-
SEGURANÇA5 dias atrás
Polícia Militar frustra rolezinho, apreende 19 motocicletas e detém quatro em flagrante
-
Saúde4 dias atrás
Brasil e Reino Unido abrem Simpósio Internacional de Uma Só Saúde