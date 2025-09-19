Polícia Militar prende dois homens com drogas e arma de fogo em Confresa

Dois homens foram presos pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, na noite desta quinta-feira (18.9), no município de Confresa. Com a dupla, foram apreendidas 11 porções grandes de cocaína, uma arma de fogo e R$ 1,1 mil em dinheiro proveniente da venda das drogas.

Durante policiamento na cidade, a PM recebeu denúncias anônimas sobre a movimentação de usuários de drogas em um bar da cidade. Segundo as informações, um homem seria responsável por fazer a venda dos entorpecentes no local.

No local indicado, os militares encontraram dois homens, que fugiram para os fundos do estabelecimento ao verem as viaturas policiais. Os suspeitos foram acompanhados e detidos, sendo encontrado com eles as porções de drogas e a quantia em dinheiro.

Questionados sobre as drogas, um dos homens afirmou ser o proprietário do entorpecente. Ele ainda disse que possuía mais materiais ilegais guardados em sua casa, incluindo uma arma de fogo.

Os militares seguiram até a residência do suspeito e encontraram uma arma de fogo de calibre 22 com seis munições. O objeto não possuía documentação.

Diante da situação, os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos até a delegacia da cidade, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT