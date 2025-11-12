SEGURANÇA
Polícia Militar prende dupla e apreende pistola e munições em Conquista d’Oeste
Policiais militares da cidade de Conquista d’Oeste prenderam dois homens, de 28 e 24 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no final da manhã desta quarta-feira (12.11). Com a dupla, a PM apreendeu uma pistola e 24 munições.
Por volta de 10h45, a equipe policial da cidade estava em rondas pela cidade, nas proximidades de um campo de futebol, e encontrou os dois suspeitos em uma motocicleta. Os policiais flagraram o homem na garupa da moto sem capacete. O homem carregava duas bolsas camufladas.
Diante da infração de trânsito, os militares fizeram abordagem a dupla. Em contato com os homens, os policiais notaram que eles apresentavam bastante nervosismo.
Na revista aos suspeitos, a PM encontrou uma pistola municiada e carregada com 18 munições, além de outras seis em seu bolso. Também foram encontrados um relógio, celulares e uma máscara balaclava.
Os suspeitos não se pronunciaram sobre a procedência da arma e nem apresentaram documentação de porte do objeto.
Eles receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados para a delegacia de Pontes e Lacerda para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Fonte: PM MT – MT
Força Tática prende suspeitos por tráfico de drogas e diversas passagens criminais
Policiais Militares da Força Tática do 14º Batalhão de Rondonópolis, prenderam nesta terça-feira (11.11), três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). Duas das mulheres presas possuem várias passagens criminais por delitos como tráfico, facção criminosa, furto, estelionato e lesão corporal.
Durante patrulhamento pela região central, a equipe recebeu denúncia de populares que uma residência, localizada na rua Ludovico de Camargo, estaria sendo usada para o comércio de entorpecentes. Ao chegar no local, os policiais visualizaram os suspeitos em frente à casa realizando a abordagem dos indivíduos.
Os militares realizaram uma busca pessoal e com um dos suspeitos foram encontrados três porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Já com uma das suspeitas, os policiais localizaram sete porções análogas à maconha.
Dentro da residência, foram apreendidos meio tablete de maconha, uma balança de precisão, R$ 555 em dinheiro, além de 10 sacos zip lock para embalagem dos entorpecentes e várias carteiras de cigarro.
Em checagem no sistema, foi constatado em favor de uma das suspeitas um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato. Diante aos fatos, os três suspeitos envolvidos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis para as devidas providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil prende homem por ameaçar e agredir companheira grávida com o objetivo de provocar aborto
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quarta-feira (12.11), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 25 anos, investigado por agredir e ameaçar sua companheira de 18 anos. O suspeito foi localizado em um bar no bairro Ouro Verde, em Guarantã do Norte.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conviveu com o suspeito por cerca de um ano, período em que sofreu agressões físicas e verbais constantes. As violências, segundo ela, foram praticadas desde o início do relacionamento e se agravaram recentemente com a suspeita de gravidez da jovem.
Em depoimento, a vítima relatou que, no dia 9 de outubro, foi levada pelo suspeito para uma área de mata afastada, onde foi novamente agredida com socos, chutes e empurrões.
As agressões, conforme relatou, tinham o intuito de provocar o aborto. Ela contou, ainda, que o suspeito a ofendia com palavras de baixo calão e chegou a ameaçá-la de morte, estendendo também as ameaças aos pais dela.
A jovem relatou que, durante o registro da ocorrência, o suspeito passou várias vezes em frente à delegacia e permaneceu parado em uma esquina, o que aumentou seu medo e a sensação de risco. Ela pediu medidas protetivas urgentes e demonstrou temor pela própria segurança e pela de sua família.
Com base nas informações colhidas, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica.
Após ser informada pela vítima de que o homem estava circulando pelo bairro, a equipe da Polícia Civil realizou diligências e o localizou em um bar. Ele foi abordado e preso. O suspeito estava em posse do celular da vítima.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
