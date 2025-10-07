Polícia Militar prende em flagrante autor de feminicídio em Sinop

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 53 anos, suspeito pelo feminicídio que vitimou Geovana Diogo da Silva, de 21 anos, na tarde desta terça-feira (7.10), em Sinop. A vítima foi encontrada morta em um quarto de hotel com sinais de estrangulamento.

As equipes do 11º BPM receberam denúncias de um crime de feminicídio que havia ocorrido em um hotel, no bairro São Cristóvão. Os policiais se deslocaram ao endereço e constataram os fatos, encontrando a jovem Geovana já sem vida, apresentando sinais de estrangulamento.

Os militares recolheram depoimentos rapidamente e iniciaram as buscas ao suspeito do crime, que residia em Sinop. Durante as diligências, a PM identificou que o homem havia foragido para o município vizinho de Santa Carmem.

A Polícia Militar foi até o local, uma casa em região de mata e encontraram o homem escondido em meio a densa vegetação do local. Ele foi abordado e confessou o crime, recebendo voz de prisão pela PM.

O suspeito foi conduzido para a delegacia de Sinop para registro da ocorrência e foi entregue à Polícia Judiciária Civil, que investigará o caso.

Fonte: PM MT – MT