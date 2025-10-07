SEGURANÇA
Polícia Militar prende em flagrante autor de feminicídio em Sinop
Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 53 anos, suspeito pelo feminicídio que vitimou Geovana Diogo da Silva, de 21 anos, na tarde desta terça-feira (7.10), em Sinop. A vítima foi encontrada morta em um quarto de hotel com sinais de estrangulamento.
As equipes do 11º BPM receberam denúncias de um crime de feminicídio que havia ocorrido em um hotel, no bairro São Cristóvão. Os policiais se deslocaram ao endereço e constataram os fatos, encontrando a jovem Geovana já sem vida, apresentando sinais de estrangulamento.
Os militares recolheram depoimentos rapidamente e iniciaram as buscas ao suspeito do crime, que residia em Sinop. Durante as diligências, a PM identificou que o homem havia foragido para o município vizinho de Santa Carmem.
A Polícia Militar foi até o local, uma casa em região de mata e encontraram o homem escondido em meio a densa vegetação do local. Ele foi abordado e confessou o crime, recebendo voz de prisão pela PM.
O suspeito foi conduzido para a delegacia de Sinop para registro da ocorrência e foi entregue à Polícia Judiciária Civil, que investigará o caso.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Homem é preso pela Polícia Militar por violência doméstica em Paranaíta
Um homem, de 59 anos, foi preso pela Polícia Militar pelos crimes de ameaça e lesão corporal, nesta terça-feira (7.10), na zona rural de Paranaíta. O suspeito foi denunciado por agredir e ameaçar sua companheira e estava com um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e estupro.
A Polícia Militar do município foi acionada por funcionários do hospital municipal que denunciaram que uma mulher, vítima de violência doméstica, havia dado entrada na unidade de saúde.
No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que afirmou estar convivendo com o suspeito há 15 dias. A mulher disse que, na noite anterior, o homem ingeriu bebidas alcoólicas e começou a lhe agredir, por motivos de ciúmes.
A vítima relatou que foi agredida com socos e golpes com a lateral de um facão e que os ataques duraram toda a noite, causando hematomas pelo corpo e lesões no tórax, pescoço, boca e couro cabeludo. Ela afirmou que foi levada ao hospital pelo patrão do suspeito, durante a manhã, e disse que o agressor estaria trabalhando na fazenda.
Os militares foram até a propriedade rural onde o suspeito trabalha e deram voz de prisão ao homem. Durante a abordagem, os policiais identificaram que ele estava com mandado de prisão em aberto pelos crimes de estupro e homicídio qualificado, pela Comarca de Alta Floresta.
O homem foi conduzido para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Governador retira “gatilho” e antecipa promoções de PMs e Bombeiros
O governador Mauro Mendes anunciou, nesta quarta-feira (7/10), o envio de dois projetos de lei à Assembleia Legislativa para possibilitar a promoção de cerca de 1.500 soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ainda neste ano.
A decisão foi tomada durante reunião com os secretários de Estado César Roveri (Segurança Pública), Fábio Garcia (Casa Civil) e Gilberto Figueiredo (Saúde); com o comandante-geral da PM, coronel Fernando Tinoco; e com o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Gledson Bezerra.
“Estamos antecipando o chamado ‘gatilho’ como forma de reconhecer o grande trabalho que esses profissionais da Segurança Pública têm feito. Com isso, eles terão a oportunidade de serem promovidos já em 2025”, explicou.
Pela regra atual, eles só começariam a ser promovidos a partir de abril de 2026, em blocos de 300 soldados. Ou seja, muitos deles demorariam mais de 2 ou 3 anos para conseguir a promoção.
Já com a proposta, as promoções dos soldados passam a ter data unificada no dia 15 de dezembro de todo ano.
Os projetos de lei serão enviados à Assembleia nos próximos dias e, sendo aprovados pelos deputados, retornam para sanção do governador.
Fonte: PM MT – MT
