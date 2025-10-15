SEGURANÇA
Polícia Militar prende em flagrante suspeito de matar ex a facadas em Nova Lacerda
Policiais militares prenderam um homem de 32 anos, suspeito pelo feminicídio que vitimou Gabriella da Fonseca Moura, de 36 anos, na noite desta terça-feira (15.10), em Nova Lacerda. A vítima foi morta a facadas pelo agressor. Ele foi localizado e preso em flagrante com um ferimento no tórax.
A Polícia Militar foi acionada por populares devido a uma ocorrência de homicídio na Avenida Antônio Carlos Amaral. De acordo com as informações da denúncia, os vizinhos acionaram a PM após ouvirem gritos durante uma discussão de casal.
Os militares se deslocaram até o endereço para verificar os fatos e localizaram Gabriella já sem vida, com sinais de esfaqueamento. Os vizinhos ainda informaram à PM que o suspeito do crime havia corrido pela rua pedindo socorro e apresentava ferimentos.
Os policiais iniciaram as buscas e localizaram o criminoso em uma residência no mesmo bairro. Ele apresentava ferimentos na região do tórax e foi levado ao pronto atendimento por uma ambulância que estava no local.
Na unidade de saúde, a filha da vítima compareceu e relatou aos policiais que a mãe não morava mais com o suspeito, e que ele já havia feito diversas ameaças de morte, por não aceitar o fim do relacionamento.
O homem foi encaminhado para um hospital de Pontes e Lacerda, permanece sob cuidados médicos e está sob custódia da Polícia Judiciária Civil, que também investiga o caso.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
PM salva vida de recém-nascida que se engasgou durante amamentação; 2º caso em menos de uma semana
Em uma ação rápida, policiais militares do 15º Batalhão salvaram, na madrugada desta quarta-feira (15.10), a vida de uma recém-nascida, de apenas 15 dias, que estava engasgada com leite materno, no município de Alto Taquari (a 487 km de Cuiabá). As equipes iniciaram os primeiros socorros, com técnicas de desobstrução de vias aéreas, até chegarem a uma unidade de saúde. É o segundo caso de salvamento em menos de uma semana no Estado.
Os policiais militares foram acionados, por volta das 4 horas da madrugada, para prestar apoio a uma mãe, que estava com a filha engasgada e aparentemente sem sinais vitais, em uma residência localizada no bairro Recanto do Sol. Imediatamente, as equipes se deslocaram até o endereço e localizaram a mãe, a vítima e vizinhos, no meio da rua, completamente desesperados.
Os militares logo identificaram que a bebê apresentava cianose intensa, que é uma descoloração do corpo e das mucosas, ausência de movimentos respiratórios e de resposta a estímulos, indicando obstrução das vias aéreas e de possível parada respiratória.
Diante dos sintomas, os policiais militares iniciaram, imediatamente, os primeiros socorros com técnica conhecida como “manobra de Heimlich”, que consiste em fazer compressões rápidas para desobstruir as vias aéreas de vítimas engasgadas.
Durante o trajeto até o Hospital Municipal de Alto Taquari, a recém-nascida passou a recuperar, lentamente, a coloração e os movimentos respiratórios. Já na unidade de saúde, a equipe médica acompanhou a vítima e relatou, que a menina já apresentava sinais vitais estáveis, estando fora de risco.
A mãe da recém-nascida, Adriele Cassia Silva Sodré da Conceição, relatou que estava amamentando a pequena Agatha Maria Silva da Conceição, no momento em que identificou que ela estava engasgada. Ela ainda destacou agilidade e preparo técnico dos policiais militares que ajudaram a salvar a vida da sua filha.
“Os policiais militares chegaram muito rápido e salvaram a vida da minha filha Ágatha. Mesmo durante o deslocamento até o hospital continuaram fazendo as manobras e devolveram o meu bem mais precioso, que é a minha filha”, relatou a testemunha.
Outros salvamentos
Na madrugada da última quinta-feira (9.10), policiais militares do 3º Batalhão também salvaram a vida de uma recém-nascida, de 15 dias de vida, vítima de um engasgamento, no bairro Planalto, em Cuiabá. Os policiais encontraram a mãe em desespero, já que o bebê estava desacordado e sem respirar. Imediatamente, as equipes iniciaram os procedimentos de primeiros socorros, utilizando a Manobra de Heimlich. Ao apresentar sinais vitais, a vítima foi levada para UPA, recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi liberada.
Já no dia 2 de outubro, policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram a vida de uma criança, de 2 anos, em Cuiabá. A criança foi salva após chegar inconsciente, na sede do Batalhão, depois de ter se engasgado. Após aplicação da técnica de Heimlich, os militares perceberam que a menina voltou a se mexer e começou a chorar, apresentando sinais vitais novamente. Ela também foi levada para UPA para receber atendimento médico, foi liberada e passa bem.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil e Vigilância Sanitária fecham local em que eram preparados lanches para comercialização em trailers em Primavera do Leste
Uma residência onde eram preparados alimentos que eram comercializados em quatro carrinhos ambulantes em Primavera do Leste teve os trabalhos interditados, nesta terça-feira (14.10) em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária.
A intervenção ocorreu no bairro Castelância, após investigadores identificarem irregularidades durante diligências anteriores e acionarem a equipe sanitária para vistoria técnica. No local, utilizado para preparo e comercialização dos alimentos foi verificado condições inadequadas de higiene e armazenamento.
Durante a inspeção, os fiscais constataram diversas infrações sanitárias, incluindo a presença de cães circulando próximos aos alimentos (oito no exterior e cinco no interior da casa), produtos alimentícios como frios e verduras em geladeira desligada, condimentos abertos fora de refrigeração e pães sem qualquer etiquetagem de procedência ou validade.
A preparação dos lanches ocorria sobre um freezer na área externa, de onde os produtos eram levados aos carrinhos onde eram comercializados. Diante do risco à saúde pública, a Vigilância Sanitária lavrou auto de infração e determinou a suspensão imediata das atividades até a devida regularização.
A Polícia Civil conduziu o responsável pelo local à delegacia, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante pelo crime de vender, ter em depósito para vender ou expor à venda, ou entregar mercadoria em condições impróprias ao consumo, com comunicação imediata ao Ministério Público e ao Judiciário.
Segundo o delegado responsável pela ação, Eric Martins, a manutenção, exposição à venda e o preparo de alimentos fora dos padrões sanitários colocam a população em risco, favorecendo doenças de origem alimentar e outras complicações. “A atuação integrada entre Polícia Civil e Vigilância Sanitária reforça o compromisso do município com a proteção do consumidor e a prevenção de ilícitos que ameacem a saúde coletiva”, disse o delegado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
TCE-MT mantém suspenso concurso público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia
Polícia Militar prende em flagrante suspeito de matar ex a facadas em Nova Lacerda
Aposentados vítimas de descontos ilegais encontram ajuda na Expedição Araguaia-Xingu
Deputado Thiago Silva destaca legado e parabeniza professores de Mato Grosso
Sine oferece 1.182 vagas nesta quarta e setor de serviços concentra a maioria das oportunidades
Segurança
Polícia Militar prende em flagrante suspeito de matar ex a facadas em Nova Lacerda
Policiais militares prenderam um homem de 32 anos, suspeito pelo feminicídio que vitimou Gabriella da Fonseca Moura, de 36 anos,...
PM salva vida de recém-nascida que se engasgou durante amamentação; 2º caso em menos de uma semana
Em uma ação rápida, policiais militares do 15º Batalhão salvaram, na madrugada desta quarta-feira (15.10), a vida de uma recém-nascida,...
Polícia Civil e Vigilância Sanitária fecham local em que eram preparados lanches para comercialização em trailers em Primavera do Leste
Uma residência onde eram preparados alimentos que eram comercializados em quatro carrinhos ambulantes em Primavera do Leste teve os trabalhos...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Sefaz e AMM realizam primeiro encontro do Comitê Gestor Regional da Reforma Tributária
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Governo do Estado institui área de interesse público para refúgio da vida silvestre da onça pintada
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Sema apreende trator e toras de madeira ilegal durante ação em Marcelândia
-
Cuiabá5 dias atrás
Prefeitura divulga lista de inscrições deferidas do Programa Casa Cuiabana
-
Cuiabá6 dias atrás
Secretário detalha projeto que pagará até R$ 10 mil extra aos professores
-
CIDADES5 dias atrás
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças
-
Política6 dias atrás
Jayme Campos pede ampliação do teto do MEI para fortalecer pequenos negócios
-
Várzea Grande5 dias atrás
Call Center