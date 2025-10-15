Polícia Militar prende em flagrante suspeito de matar ex a facadas em Nova Lacerda

Em uma ação rápida, policiais militares do 15º Batalhão salvaram, na madrugada desta quarta-feira (15.10), a vida de uma recém-nascida, de apenas 15 dias, que estava engasgada com leite materno, no município de Alto Taquari (a 487 km de Cuiabá). As equipes iniciaram os primeiros socorros, com técnicas de desobstrução de vias aéreas, até chegarem a uma unidade de saúde. É o segundo caso de salvamento em menos de uma semana no Estado.

Os policiais militares foram acionados, por volta das 4 horas da madrugada, para prestar apoio a uma mãe, que estava com a filha engasgada e aparentemente sem sinais vitais, em uma residência localizada no bairro Recanto do Sol. Imediatamente, as equipes se deslocaram até o endereço e localizaram a mãe, a vítima e vizinhos, no meio da rua, completamente desesperados.

Os militares logo identificaram que a bebê apresentava cianose intensa, que é uma descoloração do corpo e das mucosas, ausência de movimentos respiratórios e de resposta a estímulos, indicando obstrução das vias aéreas e de possível parada respiratória.

Diante dos sintomas, os policiais militares iniciaram, imediatamente, os primeiros socorros com técnica conhecida como “manobra de Heimlich”, que consiste em fazer compressões rápidas para desobstruir as vias aéreas de vítimas engasgadas.

Durante o trajeto até o Hospital Municipal de Alto Taquari, a recém-nascida passou a recuperar, lentamente, a coloração e os movimentos respiratórios. Já na unidade de saúde, a equipe médica acompanhou a vítima e relatou, que a menina já apresentava sinais vitais estáveis, estando fora de risco.

A mãe da recém-nascida, Adriele Cassia Silva Sodré da Conceição, relatou que estava amamentando a pequena Agatha Maria Silva da Conceição, no momento em que identificou que ela estava engasgada. Ela ainda destacou agilidade e preparo técnico dos policiais militares que ajudaram a salvar a vida da sua filha.

“Os policiais militares chegaram muito rápido e salvaram a vida da minha filha Ágatha. Mesmo durante o deslocamento até o hospital continuaram fazendo as manobras e devolveram o meu bem mais precioso, que é a minha filha”, relatou a testemunha.

Outros salvamentos

Na madrugada da última quinta-feira (9.10), policiais militares do 3º Batalhão também salvaram a vida de uma recém-nascida, de 15 dias de vida, vítima de um engasgamento, no bairro Planalto, em Cuiabá. Os policiais encontraram a mãe em desespero, já que o bebê estava desacordado e sem respirar. Imediatamente, as equipes iniciaram os procedimentos de primeiros socorros, utilizando a Manobra de Heimlich. Ao apresentar sinais vitais, a vítima foi levada para UPA, recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi liberada.

Já no dia 2 de outubro, policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram a vida de uma criança, de 2 anos, em Cuiabá. A criança foi salva após chegar inconsciente, na sede do Batalhão, depois de ter se engasgado. Após aplicação da técnica de Heimlich, os militares perceberam que a menina voltou a se mexer e começou a chorar, apresentando sinais vitais novamente. Ela também foi levada para UPA para receber atendimento médico, foi liberada e passa bem.

