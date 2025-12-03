Polícia Militar prende em Poconé suspeito por tentativa de homicídio contra adolescente em Várzea Grande

Policiais militares do 2º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (3.12), em Poconé, o suspeito por tentativa de homicídio contra um adolescente de 15 anos. A vítima foi baleada e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro do município.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 7 horas, os policiais do 4º Batalhão foram informados pela mãe e pelo tio da vítima que o adolescente foi baleado no momento em que chegava na escola, no bairro Marajoara, em Várzea Grande.

De acordo com as testemunhas, o adolescente foi surpreendido por dois homens, em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa teria efetuado dois disparos. O menor foi baleado na região do peito. Após o atentado, a dupla fugiu do local.

O jovem foi socorrido e encaminhado pelos familiares à unidade de saúde com meios próprios. Ainda segundo as testemunhas, o então autor dos disparos seria o vizinho da vítima, de 26 anos, em razão de uma rixa entre os envolvidos.

Os familiares ressaltaram que a desavença teria relação com o fato de a vítima ser suspeita de ter abusado do filho do denunciado, de 6 anos. Diante da situação, o adolescente já tinha sofrido ameaças de morte em datas anteriores.

A partir da denúncia da tentativa de homicídio, os policiais reforçaram o policiamento na região e localizaram o suspeito nas proximidades do município de Poconé.

Após ser identificado, ele foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT