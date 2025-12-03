Connect with us

MATO GROSSO

Polícia Militar prende em Poconé suspeito por tentativa de homicídio contra adolescente em Várzea Grande

03/12/2025

Policiais militares do 2º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (3.12), em Poconé, o suspeito por tentativa de homicídio contra um adolescente de 15 anos. A vítima foi baleada e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro do município.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 7 horas, os policiais do 4º Batalhão foram informados pela mãe e pelo tio da vítima que o adolescente foi baleado no momento em que chegava na escola, no bairro Marajoara, em Várzea Grande.

De acordo com as testemunhas, o adolescente foi surpreendido por dois homens, em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa teria efetuado dois disparos. O menor foi baleado na região do peito. Após o atentado, a dupla fugiu do local.

O jovem foi socorrido e encaminhado pelos familiares à unidade de saúde com meios próprios. Ainda segundo as testemunhas, o então autor dos disparos seria o vizinho da vítima, de 26 anos, em razão de uma rixa entre os envolvidos.

Os familiares ressaltaram que a desavença teria relação com o fato de a vítima ser suspeita de ter abusado do filho do denunciado, de 6 anos. Diante da situação, o adolescente já tinha sofrido ameaças de morte em datas anteriores.

A partir da denúncia da tentativa de homicídio, os policiais reforçaram o policiamento na região e localizaram o suspeito nas proximidades do município de Poconé.

Após ser identificado, ele foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT

Operação Lei Seca para motos termina com dois presos em Várzea Grande

5 minutos atrás

03/12/2025

A 12ª edição da Operação Lei Seca, voltada à fiscalização de irregularidades em motocicletas e seus condutores, realizada na noite desta terça-feira (2.12), prendeu dois motociclistas.

Um dos presos, um homem de 28 anos, apresentava sinais de embriaguez e contra ele havia um mandado de prisão em aberto por furto qualificado.

O segundo motociclista, além de não ser habilitado, pilotava uma moto com queixa de roubo, o que o torna suspeito de roubo ou receptação. Conduzir veículo sem habilitação também pode resultar em prisão.

A operação foi realizada na Avenida dos Bandeirantes, no Residencial José Carlos Guimarãe, próximo a Rodovia Mário Andreazza, em Várzea Grande. 72 motocicletas foram fiscalizadas. Desse total, 47 foram autuadas e 37 removidas.

De acordo com o relatório da operação, a falta de registro e licenciamento de trânsito, obrigatoriedade prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), foram os motivos das autuações. A ausência de CNH motivou as demais.

A Operação Lei Seca é uma ação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Sistema Socioeducativo, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Guarda Municipal de Várzea Grande.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

Deputados estaduais aprovam orçamento de 2026 em primeira votação

5 minutos atrás

03/12/2025

A Assembleia Legislativa aprovou, nesta quarta-feira (03.12), em primeira votação, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026. A proposta do Governo do Estado estima as receitas e despesas de R$ 40,79 bilhões no próximo ano, um aumento de 10,02% em relação ao previsto para 2025.

Do total estimado, R$ 36,57 bilhões são receitas correntes, sendo R$ 29,75 bilhões provenientes da arrecadação tributária. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) permanece como a principal fonte de financiamento de Mato Grosso, representando 87,8% da receita tributária.

A proposta traz ainda a projeção de um crescimento de 14,23% nos investimentos, que contemplam áreas como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública.

As ações e programas governamentais estão distribuídas em seis eixos. Entre eles está o Eixo Social, que abrange educação, saúde, segurança pública e assistência social, e concentra a maior parte dos recursos, R$ 13,25 bilhões. Nele estão incluídas iniciativas como construção, ampliação e modernização de hospitais regionais, além de reformas e implantação de novas unidades escolares.

Do total das despesas, 85,6% destinam-se a gastos correntes, como folha de pagamento, encargos sociais e manutenção da máquina pública. Os demais 14,4% correspondem a investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida.

Segundo a Secretaria Adjunta de Orçamento Público (Saor), da Secretaria de Fazenda (Sefaz), o orçamento foi elaborado com base em projeções econômicas conservadoras, garantindo segurança na execução e evitando frustrações de receita. Mesmo adotando uma postura prudente, Mato Grosso segue com condições fiscais sólidas e permanece entre os Estados mais equilibrados do país.

O PLOA 2026 segue em tramitação na Assembleia Legislativa e será discutido em audiência pública convocada pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamentos da Execução Orçamentária (CFAEO) na próxima semana. Além disso, a proposta ainda passará pela segunda votação em plenário.

Fonte: Governo MT – MT

