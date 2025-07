Polícia Militar prende faccionado com armas de fogo e drogas em Denise

Uma ação dos policiais militares dos Batalhões de Proteção Ambiental (BPMPA) e das Rondas Ostensivas Táticas Móveis (Rotam) resultou, nesta quarta-feira (23.7), na apreensão de um trator, quatro motobombas e um tanque de combustível que eram utilizados em um garimpo ilegal na zona rural do município de Terra Nova do Norte (a 631 km de Cuiabá). Este foi o segundo garimpo ilegal fechado pelos militares nesta semana.

Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero, os policiais realizavam fiscalização em uma área suspeita de extração mineral irregular na região. As equipes chegaram até a propriedade após levantamento de informações e georreferenciamento, com o objetivo de verificar se a atividade de mineração possuía a devida autorização ambiental.

No local, as equipes constataram a exploração mineral sem as licenças necessárias, caracterizando infração ao artigo 60 da Lei nº 9.605/98 e ao artigo 66 do Decreto Federal nº 6.514/08, que dispõem sobre atividades potencialmente poluidoras desenvolvidas sem autorização.

Na área, foram encontrados equipamentos utilizados na extração de minérios, como motobombas, planta de dragagem, combustível e um trator de esteira. Os militares identificaram que a área possuía Cadastro Ambiental Rural, mas não havia documentação que autorizasse a atividade de mineração. Nenhum suspeito foi encontrado no local.

PM fecha outro garimpo irregular

Nesta terça-feira (22.7), os policiais militares fecharam um garimpo clandestino em Novo Mundo (a 790 km de Cuiabá). Na ação, foram apreendidos motobombas, equipamento de dragagem e combustível. Todo o material apreendido foi inutilizado devido à impossibilidade de remoção do local. A propriedade não possuía Cadastro Ambiental Rural (CAR). Também nesta ação, ninguém foi preso.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT