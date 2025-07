Polícia Militar prende homem após ameaçar ex-exposa, perseguir e provocar acidente em Sorriso

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (22.7), a Operação Blocksignal, que culminou na recuperação de R$ 27 mil em aparelhos celulares roubados e furtados em Várzea Grande. 16 pessoas foram presas em flagrante por receptação.

Um dos casos alvos de recuperação trata-se de um roubo majorado ocorrido no dia 1º de maio deste ano, em um posto no bairro Centro Sul, em Várzea Grande. Um assaltante chegou ao local com uma arma de fogo, rendeu os funcionários e subtraiu o dinheiro do caixa e seu aparelho celular.

Outro caso alvo de recuperação também trata-se de um roubo, ocorrido no dia 28 de abril deste ano, quando uma senhora caminhava em direção à sua residência no bairro Canelas. Ela foi rendida por um assaltante, que, sob grave ameaça com uma arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima.

Também foi recuperado um aparelho celular roubado no dia 10 de abril deste ano, no bairro São Simão, quando assaltantes pularam o muro da residência da vítima, arrombaram a janela e subtraíram, entre outros pertences, o celular, avaliado em R$ 1,6 mil.

Um aparelho furtado no dia 18 de junho deste ano também foi recuperado. Neste caso, a vítima foi furtada no ônibus e teve o celular subtraído de sua bolsa.

“A Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande combate com veemência a receptação de aparelhos celulares por entender que, enquanto o receptador se enriquece com o produto do crime, a vítima sofre prejuízo de toda ordem, haja vista que, atualmente, os aparelhos celulares não são apenas meios de comunicação, mas, em muitos casos, instrumento de trabalho”, disse a delegada Elaine Fernandes de Souza, titular da Derf-VG.

A delegada lembrou, ainda, que há inúmeros casos de vítimas que, após o furto dos aparelhos celulares, têm as suas contas bancárias invadidas e valores subtraídos, bem como dados pessoais acessados, e acabam sendo vítimas de extorsão.

Nessa terça-feira (22.7), além da recuperação de 20 celulares, foram presas e autuadas dezesseis pessoas pela prática de receptação.

Fonte: Policia Civil MT – MT