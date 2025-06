Polícia Militar prende homem com 112 unidades de pescado irregular em Cuiabá

Policiais militares do 1º Batalhão prenderam um homem, de 47 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na madrugada deste sábado (07.6), no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá. Na ação, a PM apreendeu com o suspeito uma pistola de calibre .9mm carregada com 17 munições.

As equipes do 1º BPM receberam denúncias via Ciosp sobre um homem que supostamente estaria andando armado, nas proximidades de um conjunto de quitinetes. Os policiais foram até a região informada e coletaram informações, com transeuntes, sobre as características do suspeito.

Após breve diligência, os militares encontraram o suspeito próximo de um residencial, ao lado de outros dois homens. Com o suspeito, a PM encontrou a pistola carregada com 17 munições. Com os outros homens, nada de ilícito foi encontrado e eles foram liberados.

Questionado sobre a procedência da arma, o suspeito revelou que adquiriu a arma para se proteger, pois estava recebendo diversas ameaças contra sua vida.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT