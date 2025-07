Polícia Militar prende homem com arma de fogo na zona rural de Tangará da Serra

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional localizaram dois membros de uma facção criminosa e apreenderam duas armas de fogo, na tarde desta quarta-feira (2.7), em Cuiabá. Na ação, Hyago Júnior Alves Silva e Adenis Artur Gonçalves, de 19 e 27 anos, entraram em confronto com as forças policiais e morreram.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes policiais foram acionadas pelos setores de inteligência e do disque-denúncia da PM por informações de que em uma residência, na região do Cinturão Verde, membros de uma facção criminosa estavam mantendo um homem em cárcere privado por conta de dívidas com entorpecentes.

As equipes foram ao endereço informado e flagraram um veículo Gol branco deixando a casa e fugindo em alta velocidade. Eles haviam notado a aproximação das viaturas policiais. Os militares fizeram acompanhamento até um local onde os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram por uma região de mata. Em verificação ao carro, nada de ilícito foi encontrado.

Em seguida, as equipes seguiram as diligências e localizaram uma casa abandonada. Ao entrarem no imóvel, os policiais flagraram os dois suspeitos tentando se esconder e apontando as armas em direção aos policiais.

Os militares deram ordem para os suspeitos soltarem as armas, momento em que os criminosos efetuaram disparos em direção aos policiais, que revidaram a ação e entraram em confronto. Com a dupla, estava uma pistola de calibre .38 e um revólver de mesmo calibre. As armas foram apreendidas.

Em checagem ao sistema, foi identificado que os suspeitos possuíam juntos sete passagens policiais por crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio, roubo e receptação.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer os suspeitos e constataram a morte dos homens.

As equipes policiais se deslocaram até a Central de Flagrantes para registro de ocorrência. As forças de segurança seguem em diligências na busca de demais envolvidos no crime.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT