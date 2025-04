Polícia Militar prende homem com porções e pés de maconha em Sinop

Policiais militares do 3º Comando Regional de Sinop prenderam um homem, de 20 anos, por tráfico de entorpecentes, na madrugada desta terça-feira (15.4). Na ação, a PM apreendeu três pés de maconha e mais de 30 porções da mesma droga.

As equipes policiais realizavam patrulhamento urbano e encontraram dois homens agindo de forma suspeita, na frente de uma residência. Os militares iniciaram procedimento de abordagem, momento em que os homens fugiram. Um dos suspeitos não foi localizado, enquanto o outro, que fugiu para o interior da casa, foi detido.

Ao lado do suspeito, os policiais se depararam com um vaso de planta com um pé de maconha. Ainda em verificação ao local, foram encontrados mais dois vasos com a mesma substância.

Em seguida, a PM entrou no interior da casa e localizou 34 porções prontas para venda e 1 sacola contendo maconha, além de três porções de cocaína, uma balança de precisão e materiais utilizados para o tráfico.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão da PM e foi conduzido até a delegacia de Sinop para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT