Polícia Militar prende homem com seis armas de fogo em Santa Rita do Trivelato
A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, pelo crime de posse e porte ilegal de arma de fogo, neste domingo (26.10), na zona rural de Santa Rita do Trivelato. Com o suspeito, foram apreendidas seis armas de fogo e munições, entre pistolas, espingardas e revólveres, além de munições para todo o armamento.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM fez atendimento a uma denúncia anônima que informava sobre disparos de arma de fogo, ocorridos em uma área de mata, próximo de um rio.
Os policiais se deslocaram até a região informada e encontraram um grupo de pessoas tomando banho no rio. Ao serem questionados sobre a denúncia, eles negaram envolvimento nos fatos.
Ainda durante a abordagem, os militares flagraram um outro homem que correu para dentro da mata, ao ver a presença da PM. Diante da situação, os policiais fizeram buscas na mata e encontraram o suspeito, com uma arma de cano longo em mãos.
Nas diligências, os policiais encontraram um barracão de lona, onde estavam mais uma espingarda e uma pistola. Em seguida, a PM fez buscas ao veículo do suspeito e localizou mais três armas, sendo uma pistola e dois revólveres, além de munições para todo o armamento.
O suspeito confessou ser o proprietário de todas as armas e não apresentou documentação de porte dos objetos.
Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Nova Mutum, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Policiais da Rotam salvam recém-nascida de sete dias engasgada em Cuiabá
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram uma bebê recém-nascida, de apenas sete dias de vida, vítima de um engasgamento. A ação ocorreu na manhã deste domingo (26.10), na sede da unidade policial, em Cuiabá.
Por volta de 09h50, a equipe da Rotam foi surpreendida com a chegada de uma senhora que trazia em seu colo sua neta, Maria Ísis, de apenas sete dias de vida, que estava desacordada e com lábios arroxeados. Segundo a avó e demais familiares, a bebê estava engasgada.
Imediatamente, os sargentos da reserva Amazonas Alves de Oliveira e Jonildo da Conceição, além do soldado Perys Michel de Alencar, iniciaram os trabalhos de desobstrução das vias aéreas da bebê, por meio da manobra de Heimlich, e obtiveram sucesso na ação.
Em seguida, os policiais deslocaram com os familiares da bebê até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Verdão, onde a recém-nascida foi atendida pela equipe de pediatria para demais procedimentos necessários. A bebê passa bem e ficou em observação na unidade de saúde.
Este é o segundo caso de um bebê engasgado salvo por uma equipe da Rotam, em menos de um mês. No dia 2 de outubro, uma criança de dois anos foi salva pelos policiais da unidade, após os pais procurarem o Batalhão.
Ainda neste mês, uma recém-nascida, com 15 dias de vida na época, foi salva por militares do 3º Batalhão, na madrugada do dia 9 de outubro, no bairro Planalto. Os pais da bebê procuraram por ajuda, após notarem que a filha estava desacordada, engasgada com leite materno.
Já no dia 15, uma outra bebê de 15 dias também foi salva, desta vez na cidade de Alto Taquari. A recém-nascida também foi vítima de engasgamento com leite materno e foi salva pela PM, após os pais procurarem por ajuda com os policiais militares da cidade.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Militar intercepta quadrilha especializada em furto de veículos e prende seis pessoas
Policiais militares do 10º Batalhão prenderam seis homens, entre 21 e 31 anos, por formação de quadrilha, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, na madrugada deste domingo (26.10), em Cuiabá. Os homens são suspeitos de diversos furtos de peças e veículos na Capital. Um caminhão e um Fiat Pálio foram recuperados.
Os militares receberam uma denúncia da equipe de inteligência do Batalhão e do Centro Integrados de Operações Aéreas (Ciopaer), de que suspeitos de diversos furtos a veículos estavam utilizando um barracão como base para armazenamento dos produtos, no bairro São José, na região do Coxipó da Ponte. A equipe se deslocou até o endereço para verificar os fatos.
Ao chegar ao local, os policiais visualizaram um veículo Fiat Palio saindo do barracão e realizaram a abordagem a quatro homens. Em seguida, a equipe entrou na base e flagrou outros dois homens em um caminhão que, ao ver a presença policial, tentaram fugir.
Após deter os suspeitos, buscas foram realizadas nos veículos. Durante a abordagem no automóvel Fiat Pálio, foi identificado se tratar de um produto de furto no Parque Geórgia, no dia 30 de setembro, assim como o caminhão furtado de uma transportadora, no dia 6 deste mês, no mesmo bairro onde se encontra o barracão.
De acordo com informações da inteligência, a quadrilha utilizava um outro local de armazenamento. Os militares se deslocaram até o bairro Brasil 21, onde em um terreno baldio localizaram uma carretinha, uma desempenadeira, um retrovisor do Fiat Pálio e a placa original do caminhão.
Diante dos fatos, toda a quadrilha foi conduzida para a Central de Flagrantes de Cuiabá, para as providências que o caso requer.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
