Polícia Militar prende homem em flagrante por ameaça contra a ex-esposa

Com foco nas ações de prevenção e combate à violência doméstica, a Coordenadoria de Polícia Comunitária da Polícia Civil implantou nesta semana o Programa Papo de Homem para Homem no município de Sapezal. O lançamento do programa, que realiza a conscientização de autores de violência doméstica por meio de uma conversa direta, ocorreu na segunda-feira (5.5), contando com a presença de diversas autoridades do município.

Durante a semana foi dado início aos trabalhos sendo realizada a prevenção primária em escolas do município e a prevenção secundária com os homens envolvidos em crimes de violência contra a mulher,

Entre os presentes no evento de lançamento do Programa, estavam o delegado de Sapezal, Herberth Hugo Montenegro, o prefeito da cidade Cláudio Scariote, o magistrado da comarca Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, o promotor de justiça Alvaro Schiefler Fontes, além de servidores da saúde da área de segurança pública do município.

O investigador da Coordenadoria de Polícia Comunitária, Nilton Cardoso, apresentou o programa e sua metodologia, assim como os resultados alcançados nos últimos quatro anos. Ele ainda enfatizou a importância do projeto como política pública de enfrentamento a violência doméstica e contra as mulheres, como um programa de educação, informação, conscientização e sensibilização do público masculino para a necessidade de mitigar a violência de gênero e contra a mulher.

Primeiro Grupo Reflexivo

Após o lançamento do evento, a equipe da Coordenadoria de Polícia Comunitária permaneceu na cidade para realização dos trabalhos com a primeira turma do grupo reflexivo Papo de Homem para Homem, que atendeu 14 agressores no âmbito da violência doméstica com restrições de medidas protetivas em favor de suas ex-companheiras.

Os trabalhos foram realizados durante três dias, das 19h às 22h30, ocasião em que os homens puderam conhecer um pouco mais sobre a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e debater outras questões como comportamentos e atitudes machistas e reprodução do patriarcalismo.

A primeira turma teve ainda como convidado especial, o promotor da cidade, que ministrou uma palestra, em que enfatizou as consequenciais criminais, civil e sociais desse tipo de violência na vida dos homens e a importância de educação e informação para o público masculino.

Os participantes se mostraram muito gratos à Polícia Civil pela iniciativa prática de informar, educar, conscientizar e sensibilizar homens sobre o assunt. De acordo com o delegado titular da Sapezal, Herberth Hugo Montenegro, a implantação do programa de prevenção à violência doméstica Papo de Homem para Homem, foi de suma importância para conscientizar os jovens e os homens na cidade de combater esse tipo de violência, que tem índices consideráveis no município.

