Polícia Militar prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio em Nova Mutum

De janeiro até a primeira quinzena deste mês, a Polícia Civil em Tangará da Serra, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), atingiu praticamente o índice de 100% de resolutividade dos casos de roubos registrados na cidade nesse período.

Dessas ocorrências registradas, resultaram em 17 procedimentos instaurados em que foram possíveis identificar e prender os suspeitos envolvidos, por meio de dez inquéritos policiais (IP), cinco atos infracionais (AI), dois autos de infração preliminar (AIP), apenas um IP ainda não foi concluso.

Para a delegada regional de Tangará da Serra, Alessadrah Marquez Alecrim, esse índice demonstra o comprometimento da equipe em bem servir à sociedade. “Esse resultado é graças ao excelente trabalho da equipe da Derf Tangará, que não mediu esforços para elucidar os roubos, prestando, como sempre, um trabalho de excelência”, disse.

A delegada salienta ainda que tais elucidações desses crimes foi possível por meio de grandes operações realizadas pela Regional, dentre elas: Operação Guardião, em que foi preso o suspeito de assalto a um idoso em menos de 24 horas. Operação Protetor, em que foi possível solucionar um caso chocante de violência contra um idoso no bairro Jardim Tangará II, em Tangará da Serra. Essa ação foi conduzida pela Derf Tagará da Serra, com apoio da Delegacia Especializada de Adolescentes (DEA) de Cáceres, pois a ação teria sido praticada por dois menores, que chegaram a manter a vítima em cárcere privado, com o braços e pernas amarrados dentro de um quarto, no interior da residência alvo da ação. Na ocasião, foram levados diversos pertences, dentre eles bolsas, celulares, além de conseguirem efetivar uma transação bancária no valor de quase R$ 50 mil.

Também houve a Operação Gold Strike, em que a Derf agiu rapidamente, identificando os envolvidos no roubo ocorrido na madrugada do dia 31 de março, no bairro Jardim Monte Líbano. Durante a operação, que ocorreu no mesmo dia, três adolescentes foram apreendidos por participação no crime, objetos recuperados e drogas apreendidas.

A delegada reforça que os trabalhos investigativos seguem o compromisso da Polícia Civil no combate à criminalidade, com o propósito de bem servir à sociedade.

