Polícia Militar prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio em Rondonópolis

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 5º Batalhão prenderam um homem, de 33 anos, pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio, em Rondonópolis. O suspeito foi preso em flagrante no local do crime, após atacar sua convivente e o filha dela, na noite desta sexta-feira (4.4).

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes do GAP realizavam patrulhamento noturno e foram abordados por um homem, que pediu para os policiais irem até a casa de sua irmã, no bairro Cidade de Deus 2. A testemunha argumentou que havia recebido uma ligação de seu sobrinho, que estava chorando muito.

Os militares foram ao endereço informado pela testemunha e encontraram uma mulher, de 34 anos, e uma criança, de 10 anos, com muitos ferimentos pelo corpo, na área externa da casa.

Ainda no local, os policiais flagraram o suspeito com um facão e um machado em mãos. O homem abandonou as armas utilizadas e tentou fugir pulando um muro da casa, sendo detido e algemado pela PM.

Em seguida, foi acionada uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que fez o resgate das vítimas. A mulher foi encontrada com um grande corte na região do pescoço e foi encaminhada para a unidade de saúde em estado grave. Já o menor de idade estava com diversas escoriações pelo corpo.

Ao ser questionado pela PM, o suspeito não revelou a motivação do crime. Contra ele foram identificadas cinco passagens policiais por crimes de ameaça, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de Rondonópolis para registro da ocorrência e foi entregue à Polícia Judiciária Civil, que investigará o caso.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT