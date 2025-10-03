Connect with us

SEGURANÇA

Polícia Militar prende homem em flagrante por violência doméstica em Sorriso

03/10/2025

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam um homem, de 37 anos, por ameaça e lesão corporal motivada por violência doméstica, na tarde desta sexta-feira (3.10), em Sorriso. O suspeito foi preso em flagrante pela PM enquanto agredia a sua companheira, de 20 anos.

Por volta de 12h, a PM recebeu denúncias sobre uma possível situação de violência doméstica em andamento em uma residência, situada no bairro Jardim Europa. Os policiais seguiram até o endereço e ao se aproximarem da casa já ouviram gritos da vítima pedindo por socorro.

Diante da situação de risco, os militares entraram na residência onde ouviram os gritos e flagraram as agressões em andamento, com o suspeito segurando com força os braços da vítima.

Rapidamente foi realizada a detenção do agressor, que foi retirado da casa. Ao ser abordado e revistado pela PM, nada de ilícito foi encontrado com o homem.

Já a vítima, em depoimento para a equipe policial, afirmou ser vítima constante de agressões físicas e psicológicas e que sempre que tenta buscar algum auxílio, acabava sendo agredida novamente pelo homem. Os policiais também identificaram que a mulher estava com muitas lesões pelo corpo, de agressões sofridas anteriormente.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido até a delegacia de Sorriso para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

Polícia Civil prende jovem envolvida com o tráfico de drogas em Nova Xavantina

Uma jovem que vinha comercializando entorpecentes em Nova Xavantina (645 km a leste de Cuiabá), foi presa em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (3.10). Na ação foram apreendidas porções de drogas, dinheiro e balança de precisão.

Durante diligências visando desarticular pontos de tráfico de drogas em Nova Xavantina, os policiais civis identificaram uma residência abandona usada para ocultar entorpecentes.

Com base nas suspeitas a equipe passou a monitorar o endereço e descobriu que uma mulher, pilotando uma motocicleta de cor vermelha, sempre chegava no imóvel ficando breves períodos no local.

Nas investigações foi possível identificar que a mulher que frequentava a residência abandonada, estava ocultando a mercadoria ilícita para fazer a entrega aos usuários.

Diante disso, os policiais civis conseguiram abordar a investigada na casa e com ela apreendida uma peça de maconha, já fracionada e pronta para a comercialização.

Em seguida, foram realizadas buscas na casa de mulher onde foram localizadas mais porções de maconha e de pasta base de cocaína.

A jovem foi conduzida até a Delegacia de Nova Xavantina, interrogada e autuada em flagrante por tráfico de drogas. Após a confecção dos autos, a presa foi colocada à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

SEGURANÇA

Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva em Água Boa

A Polícia Civil, com atuação da Delegacia de Água Boa cumpriu, na manhã desta sexta-feira (3.10), um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de descumprir medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-convivente.

Conforme apurado, o investigado enviava mensagens com xingamentos e ameaças à vítima, mesmo após determinação judicial que lhe proibia qualquer forma de contato. Diante da reiteração da conduta e da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão, a qual foi emitida na data de ontem (2) pelo Poder Judiciário.

Em menos de 24 horas após a expedição da ordem judicial, a Polícia Civil localizou e capturou o suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Água Boa para as providências legais cabíveis.

A Polícia Civil reitera seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e destaca que a resposta rápida a esse tipo de crime é fundamental para garantir a proteção da vítima e a efetividade da Justiça.

Mulheres em situação de risco devem buscar imediatamente ajuda. O canal nacional Disque 180 está disponível de forma gratuita e anônima, 24 horas por dia, para denúncias e orientações.

Fonte: Policia Civil MT – MT

