Polícia Militar prende homem em flagrante por violência doméstica em Sorriso

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam um homem, de 37 anos, por ameaça e lesão corporal motivada por violência doméstica, na tarde desta sexta-feira (3.10), em Sorriso. O suspeito foi preso em flagrante pela PM enquanto agredia a sua companheira, de 20 anos.

Por volta de 12h, a PM recebeu denúncias sobre uma possível situação de violência doméstica em andamento em uma residência, situada no bairro Jardim Europa. Os policiais seguiram até o endereço e ao se aproximarem da casa já ouviram gritos da vítima pedindo por socorro.

Diante da situação de risco, os militares entraram na residência onde ouviram os gritos e flagraram as agressões em andamento, com o suspeito segurando com força os braços da vítima.

Rapidamente foi realizada a detenção do agressor, que foi retirado da casa. Ao ser abordado e revistado pela PM, nada de ilícito foi encontrado com o homem.

Já a vítima, em depoimento para a equipe policial, afirmou ser vítima constante de agressões físicas e psicológicas e que sempre que tenta buscar algum auxílio, acabava sendo agredida novamente pelo homem. Os policiais também identificaram que a mulher estava com muitas lesões pelo corpo, de agressões sofridas anteriormente.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido até a delegacia de Sorriso para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT