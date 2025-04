Polícia Militar prende homem embriagado por ameaça e porte ilegal de arma de fogo

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante, na noite deste sábado (12/4), por porte ilegal de arma de fogo e ameaça, na região central do município de Jauru (389 km de Cuiabá). Com ele, foi apreendida uma arma do tipo garrucha, calibre .22.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam rondas na região central do município quando foram informados de que o suspeito, aparentemente embriagado, estava ameaçando pessoas em uma distribuidora de bebidas com uma arma de fogo.

Após a denúncia, as equipes se deslocaram até o local da ocorrência, identificaram e abordaram o suspeito em flagrante. O homem portava a arma nas partes íntimas.

O suspeito estava bastante nervoso, apresentou resistência e chegou a agredir os policiais militares. Em seguida, foi contido e encaminhado à delegacia para o registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT