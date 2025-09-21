Polícia Militar prende homem faccionado com arma de fogo em Cáceres

Equipes do 6º Comando Regional da Polícia Militar prenderam um homem faccionado, de 19 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite deste sábado (20.9), na cidade de Cáceres. Com ele, a PM apreendeu uma pistola carregada com quatro munições. Um veículo, utilizado pelo criminoso, também foi apreendido.

Por volta de 21h, a PM recebeu denúncias sobre um veículo Gol que estava circulando de modo suspeito com três pessoas, na região do bairro Jardim Aeroporto. Segundo as informações, os homens estavam portando armas de fogo dentro do carro.

Diante da situação, as equipes da Força Tática, Raio e 6º Batalhão iniciaram patrulhamento conjunto e localizaram o veículo, com as mesmas características informadas. Os policiais iniciaram procedimento de abordagem, e os suspeitos fugiram em alta velocidade, desobedecendo todas as ordens de parada.

Em determinado momento da perseguição, os criminosos atiraram contra os militares, que revidaram a ação e atingiram o pneu do veículo Gol, parando o carro. Os suspeitos fugiram a pé por uma região de mata e um dos homens foi localizado e detido.

Com ele, a PM encontrou uma pistola de calibre .9mm carregada com quatro munições. Questionado pelos militares, o homem afirmou ser membro de uma facção criminosa, vindo da cidade de Rondonópolis para acompanhar a morte de um membro de facção rival.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido, junto com a arma de fogo, para a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT