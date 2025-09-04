Polícia Militar prende homem por agredir e ameaçar a ex-esposa de morte

Policiais militares prenderam um homem, de 37 anos, por ameaça e lesão corporal motivada por violência doméstica, na noite desta quarta-feira (3.9), em Cuiabá. O suspeito agrediu a ex-esposa com enforcamento, causando asfixia, além de ofensas com xingamentos e ameaças de morte.

A equipe policial foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Vitória. De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço e localizaram a vítima de 32 anos.

Para a PM, a mulher informou que o suspeito foi até a residência para buscar objetos pessoais, pois estavam separados. Ao entrar na casa, ele começou a agredi-la fisicamente com enforcamento, causando asfixia, além de proferir ofensas com xingamentos.

A vítima relatou, ainda, que, na mesma semana, sofreu outra agressão do ex-marido, que a queimou com um cigarro. Conforme depoimento, ela foi casada com o suspeito por 12 anos. Durante o período, tiveram seis separações e reataram devido a ameaças da família dele. Ela pediu medida protetiva.

De imediato, a equipe realizou buscas pelo suspeito, que retornou ao local e foi abordado. Questionado sobre a violência, o homem permaneceu em silêncio. Em seguida, durante a detenção, o agressor fez ameaças de morte contra a ex-esposa.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT