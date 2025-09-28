SEGURANÇA
Polícia Militar prende homem por agredir o próprio filho, a esposa e a sogra em Arenapólis
Policiais militares prenderam um jovem de 20 anos, suspeito de lesão corporal motivada por violência doméstica, na noite deste sábado (27.9), em Arenápolis. O suspeito jogou o filho de um ano duas vezes no chão e desferiu socos e chutes na esposa e na sogra, que teve a clavícula quebrada.
A equipe policial foi acionada por populares, que relataram que um homem estava danificando uma quitinete no bairro Vila Nova. De imediato, os militares se deslocaram até o endereço.
Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito detido por populares e deu voz de prisão. De acordo com informações de testemunhas, o homem agrediu fisicamente o filho, a esposa e a sogra, que se queixava de fortes dores no ombro. Uma ambulância foi solicitada e encaminhou as vítimas ao hospital.
Questionada sobre as agressões, a vítima, de 25 anos, relatou à PM que, ao chegar em casa, notou que seu filho, de um ano, apresentava escoriações no rosto e indagou o suspeito sobre o motivo dos machucados. Em seguida, o homem começou as agressões.
A vítima informou que o agressor desferiu socos contra o bebê e o arremessou por duas vezes no chão, além de desferir socos e chutes nela e em sua mãe, que, após passar por exames, teve a confirmação de fratura na clavícula.
Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Batalhão Ambiental da PM prende suspeito por pesca irregular e apreende 86 unidades
Um homem, de 41 anos, foi preso pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) por pesca ilegal, na noite deste sábado (27.9), em Santo Antônio de Leverger. Com o suspeito, foram apreendidos 86 peixes, incluindo uma espécie de captura proibida.
Durante a realização de um bloqueio policial na MT-040, os militares abordaram um veículo Honda HR-V. Na vistoria, os policiais localizaram dois sacos pretos contendo uma grande quantidade de pescado.
Questionado sobre os peixes, o condutor do veículo confirmou serem de sua propriedade e negou possuir documentação para o transporte. O suspeito ainda relatou que passou o dia em um pesqueiro e que não conhecia a Lei do Transporte Zero, que proíbe a pesca, o transporte e a comercialização de espécies específicas de peixes nos rios do Estado, conforme informado pela equipe militar durante a abordagem.
Os policiais identificaram um total de 51,5 quilos de pescado, sendo 46 peixes da espécie pacu-peva, 21 peixes piauçu, 16 peixes ximboré e três peixes da espécie piraputanga, cuja captura é proibida por lei.
Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada do Meio Ambiente, junto com o material apreendido, para as providências cabíveis.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Polícias Civil e Militar realizam operação de combate à criminalidade em São José do Xingú
A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram, na noite desta sexta-feira (26.9), uma operação integrada com o objetivo de intensificar abordagens em bares, boates e outros pontos, com foco na apreensão de objetos ilícitos e na prisão de criminosos e foragidos da Justiça em São José do Xingu.
A operação de fiscalização integra os trabalhos do programa Tolerância Zero e tinha como alvos pontos já investigados e considerados críticos na cidade. A ação resultou na prisão de dois criminosos: um em flagrante por desacato e desobediência e outro em razão de mandado de prisão em aberto.
Durante as abordagens e checagens em um dos estabelecimentos, os policiais localizaram um homem considerado foragido da Justiça do Piauí. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Itaueira (PI), foi dado cumprimento à ordem judicial.
Segundo o delegado de São José do Xingu, Onias Estevam, a ação mostra o compromisso das forças de segurança com a sociedade local e busca manter a ordem pública, retirando de circulação criminosos.
“Os trabalhos no município serão frequentes, com foco no combate à criminalidade na cidade e região, assim como na apreensão de objetos ilícitos e na prisão de criminosos e foragidos da Justiça”, disse o delegado.
