Polícia Militar prende homem por atirar em cachorro e apreende armas na zona rural de Canarana

Policiais militares prenderam um homem de 57 anos, suspeito de maus-tratos a animais e porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta sexta-feira (26.9), em Canarana. Com o suspeito, foram encontradas uma espingarda calibre 12, um rifle calibre 22 e dez munições.

A equipe policial recebeu uma denúncia de que um homem havia efetuado disparos contra um cachorro nas proximidades de uma unidade do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) no município.

De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, em uma região de chácaras. Ao chegar no local, os policiais localizaram o homem, que confirmou os disparos contra o animal.

Em relato, o suspeito informou que o cachorro havia abatido mais de dez ovelhas que ele criava no sítio.

Questionado sobre as armas de fogo, o homem afirmou possuir uma espingarda calibre 12, ainda com a documentação irregular, e um rifle calibre 22.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar, em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800-065-3939.

Fonte: PM MT – MT