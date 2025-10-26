Polícia Militar prende homem por estupro de vulnerável em Carlinda

A Polícia Militar prendeu um homem de 59 anos por estupro de vulnerável na tarde deste sábado (26.10), no município de Carlinda. O suspeito foi preso em flagrante após ameaçar e oferecer uma quantia em dinheiro para que a vítima mantivesse relações sexuais com ele.

Durante patrulhamento, a equipe policial flagrou um veículo estacionado às margens da estrada Jatobá. Os policiais se aproximaram e abordaram um homem que saiu do lado do carona, apresentando nervosismo.

Questionado sobre o motivo de estar parado no local, o homem não soube explicar e disse que estava com sua filha. A equipe visualizou uma criança no banco do veículo, com sinais de medo e angústia.

De acordo com o relato da menina, de 11 anos, o suspeito a convidou, junto com o irmão, para ir a uma sorveteria. O homem, que é vizinho da família, deixou apenas o menino no estabelecimento comercial e seguiu com a criança em direção à rodovia.

Durante buscas no veículo, os policiais encontraram uma calcinha infantil debaixo do banco. Questionado sobre o fato, o suspeito negou ter mantido relação sexual com a criança, mas confessou ter passado as mãos em suas partes íntimas.

A vítima relatou aos policiais que o criminoso ofereceu R$ 100,00 em dinheiro para que ela mantivesse relação sexual com ele e que chegou a ser ameaçada de que a relação seria forçada caso recusasse o dinheiro.

Diante do flagrante, o Conselho Tutelar foi acionado para ficar com a guarda da criança, e o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT