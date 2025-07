Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em São José do Rio Claro

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam um homem, de 44 anos, por lesão corporal motivado por violência doméstica, na tarde deste sábado (12.7), em Sinop. O suspeito foi preso em flagrante após agredir sua companheira com uma faca depois de uma discussão.

A equipe policial foi acionada por funcionários do Posto de Saúde Municipal devido uma mulher ter dado entrada no atendimento com ferimentos no braço. No local, a vítima relatou que mantém uma relação afetiva com o suspeito e que foi agredida com diversos golpes no corpo todo e ferida com uma faca no braço, sendo socorrida pelos vizinhos.

A mulher ainda ressaltou que o homem estava sob efeito de uso de entorpecentes e com sinais de embriaguez no momento da agressão

Em buscas pelo agressor, a equipe policial se deslocou até a zona rural da cidade, com acesso pela MT-422, e localizaram o homem. Questionado sobre a agressão, o suspeito confirmou que teve uma briga com a vítima e que a mandou embora da casa, mas não mencionou o ataque com faca.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT