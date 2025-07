Polícia Militar prende homem por provocar incêndio em zona rural de Vila Rica

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Militar de Santa Cruz do Xingu resultou na decretação de internação provisória por 45 dias de um adolescente de 16 anos, que foi conduzido neste sábado (26.7), ao Sistema Sócioeducativo.

O adolescente havia sido apreendido na última quarta-feira (23), durante ação policial. O menor é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa, envolvido em casos de tortura, tráfico de drogas e associação criminosa.

A medida foi motivada pela alta periculosidade do menor, conforme representação feita pela Polícia Civil, e acolhida pelo Ministério Público e pela Justiça. De acordo com a investigação, o adolescente coordenou a ação que resultou na tortura de um morador local, agredido com ripas de madeira e fios elétricos, após ser amarrado e submetido a espancamento por aproximadamente uma hora. A motivação teria sido uma dívida de R$ 350 relacionada ao tráfico de entorpecentes.

O grupo criminoso também teria realizado uma videochamada com a liderança da facção, durante a execução do chamado “salve” — forma de punição interna aplicada por organizações criminosas. No local das agressões foram apreendidos entorpecentes, dinheiro, celulares, uma máquina de cartão e objetos usados na sessão de espancamento.

A Justiça considerou ainda o histórico de reincidência do adolescente, que já responde por outros atos infracionais graves, incluindo tráfico de drogas, ameaça e resistência.

Com a nova decisão, o adolescente foi transferido para o Centro de Atendimento Socioeducativo de Barra do Garças. A Justiça entendeu que a medida foi necessária para garantir a ordem pública, interromper o vínculo com o crime organizado e proteger a integridade do próprio menor.

Outros envolvidos na ação permanecem respondendo criminalmente pelos crimes de tortura, sequestro, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O caso continua sob apuração da Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Xingu.

