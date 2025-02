Polícia Militar prende homem por roubo em farmácia de Várzea Grande

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam um homem, de 20 anos, após um roubo a uma farmácia na noite desta quinta-feira (28.2), em Várzea Grande. Na ação, a PM apreendeu um simulacro de arma de fogo e mais de R$ 160,00 em dinheiro, levados no assalto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do 4º BPM foi acionada pelo proprietário de uma farmácia, que denunciou que seu estabelecimento havia sido roubado. Em relato, a vítima informou que o suspeito invadiu o local com uma arma de fogo, exigiu dinheiro do caixa do comércio e fugiu a pé do local.

Em buscas pelo suspeito, os policiais identificaram um homem com as características informadas. Na abordagem, foi encontrado com o suspeito um simulacro de arma de fogo, do tipo revólver, e a quantia em dinheiro roubada do estabelecimento. A vítima reconheceu o suspeito como autor do roubo.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

*Sob supervisão de Hallef Oliveira

Fonte: Governo MT – MT