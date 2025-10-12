SEGURANÇA
Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio e lesão corporal em Arenápolis
A Polícia Militar prendeu um homem, de 34 anos, pelos crimes de tentativa de feminicídio e lesão corporal, na manhã deste domingo (12.10), na cidade de Arenápolis. O suspeito estava sendo procurado após esfaquear sua esposa, de 29 anos, e seu cunhado, de 21 anos, no dia anterior.
De acordo com o boletim de ocorrência, na noite de sábado (11), a PM recebeu denúncias sobre uma tentativa de feminicídio em uma residência. No local, os policiais encontraram a vítima com ferimentos no corpo decorrentes de golpes de faca. A mulher recebeu atendimento médico e foi encaminhada para uma unidade de saúde.
No mesmo local, os militares foram informados de que o irmão da vítima também teria sido atingido pelo suspeito, ao tentar defender a sua irmã, e que eles teriam ido para uma região de mata.
As equipes policiais fizeram varreduras nas imediações, mas não encontraram os dois homens. Em seguida, receberam notícias de que a segunda vítima havia comparecido na mesma unidade de saúde onde estava a irmã. No local, os militares verificaram que ele também estava ferido e confirmou que o cunhado teria sido o autor das lesões.
A PM seguiu diligências durante a madrugada e solicitou apoio de unidades de cidades vizinhas para buscas. Por volta de 7h, deste domingo (12) os militares receberam denúncias de que o suspeito estava transitando a pé, ainda em Arenápolis, nas proximidades de uma fazenda.
Os policiais se deslocaram ao endereço e abordaram ao homem. Ao ser questionado sobre a denúncia, ele confessou ter se envolvido em uma briga com a esposa e o cunhado, mas não soube dizer a motivação do crime.
Ele recebeu voz de prisão da PM e foi conduzido até a delegacia mais próxima para registro da ocorrência e demais providências. O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil prende uma pessoa e localiza corpo de jovem assassinado por simpatizar com a polícia
A Delegacia de Vila Rica prendeu uma pessoa e localizou, nesse sábado (11.10), o corpo de Gabriel dos Santos Viana, de 19 anos, que estava desaparecido desde o dia 27 de setembro.
A irmã de Gabriel registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento no dia 29 de setembro, dizendo que o irmão teria ido a uma festa e não foi mais visto. Ela tinha a informação de que o desaparecimento poderia ter ligação com uma facção criminosa e que o irmão havia sido colocado em um veículo antes de sumir.
Desde então, as Polícias Civil e Militar realizam buscas pelo jovem.
Gabriel era conhecido pelas equipes da cidade por gostar muito da polícia, ele sempre cumprimentava os policiais onde os via e tinha contato mais próximo com alguns, o que motivou sua morte.
Após semanas de investigações, a Polícia Civil recebeu a denúncia de que o carro utilizado no dia do desaparecimento da vítima e a motocicleta do jovem estariam em uma fazenda da região. Diante disso, uma equipe da Delegacia de Vila Rica foi até o local, a cerca de 30 quilômetros da zona urbana da cidade, na Comunidade Caxandá.
O dono da fazenda permitiu a entrada dos policiais. Havia dois homens trabalhando na propriedade que, ao verem os policiais, saíram correndo mata adentro.
Os policiais os cercaram e conseguiram prender um dos homens, de 27 anos, após ele tropeçar e cair no chão. Ele estava armado com uma espingarda.
O outro suspeito, que também estava armado, conseguiu se esconder na mata fechada. Um celular quebrado também foi apreendido. O homem preso disse que o aparelho era usado para fazer live com membros de uma facção criminosa atuante em Mato Grosso.
Questionado, ele indicou onde estava o carro usado no homicídio de Gabriel dos Santos Viana e onde a facção criminosa havia enterrado a motocicleta da vítima, em uma região de mata de difícil acesso. A faca utilizada no crime estava dentro do carro.
Ele também apontou onde o corpo de Gabriel havia sido ocultado, no final do Setor Esplanada, em Vila Rica.
A equipe da Polícia Civil acionou reforço da Força Tática da Polícia Militar e foi até o local apontado pelo suspeito, uma região de mata de difícil acesso, onde o corpo da vítima foi encontrado enterrado.
“Ele tinha muito apreço pela polícia, em especial por um soldado da Polícia Militar. Membros de uma facção criminosa o viram cumprimentando esse soldado em um barzinho, com amizade, e pegaram ele. Mexeram no celular dele e viram uma conversa com o policial, mandando foto de um do líder da facção aqui na cidade e falando que a polícia deveria pegar ele. Esse líder foi informado e decretou a morte do Gabriel”, contou o delegado de Vila Rica, Luiz Humberto.
Gabriel foi assassinado com uma facada no pescoço, desferido pelo homem preso nesse sábado (11.10), e outra na perna, realizada pelo suspeito que conseguiu fugir pela mata. Depois, a vítima foi enterrada pelos dois. As investigações continuam.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar conduz cinco faccionados e apreende brinquedos que seriam distribuídos por facção
Equipes do 13º Batalhão e da Cavalaria de Lucas do Rio Verde prenderam uma mulher, três homens e uma adolescente, todos faccionados, na noite deste sábado (11.10), no município. Com os suspeitos, foram apreendidas porções de drogas e uma caixa com brinquedos e doces que seriam distribuídos para crianças, em nome de uma facção criminosa.
Conforme o boletim de ocorrência, as equipes realizavam patrulhamento ostensivo e flagraram um grupo de pessoas em suspeita, na frente de uma casa. Ao se aproximarem do local para abordagem, os militares viram que um homem tentou fugir para o interior da residência.
Na revista aos suspeitos, os policiais encontraram algumas porções de maconha e pasta base. Questionados se havia mais materiais ilícitos dentro da casa, a suspeita, que se apresentou como proprietária do imóvel, autorizou os militares fazerem buscas.
Dentro da casa, foram encontrados um tablete de maconha e mais porções da mesma droga. Ainda no local, a PM localizou uma caixa contendo refrigerantes, doces e diversos tipos de brinquedos, como bonecas e carros.
Ao ser perguntada sobre a procedência do material, a mulher disse que recebeu os produtos de membros de facção criminosa e que os brinquedos seriam distribuídos para crianças daquele bairro, em uma comemoração do Dia das Crianças que seria organizada pela facção.
Diante da situação, todos os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da cidade, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.
Disque–denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
