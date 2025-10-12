Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio e lesão corporal em Arenápolis

A Polícia Militar prendeu um homem, de 34 anos, pelos crimes de tentativa de feminicídio e lesão corporal, na manhã deste domingo (12.10), na cidade de Arenápolis. O suspeito estava sendo procurado após esfaquear sua esposa, de 29 anos, e seu cunhado, de 21 anos, no dia anterior.

De acordo com o boletim de ocorrência, na noite de sábado (11), a PM recebeu denúncias sobre uma tentativa de feminicídio em uma residência. No local, os policiais encontraram a vítima com ferimentos no corpo decorrentes de golpes de faca. A mulher recebeu atendimento médico e foi encaminhada para uma unidade de saúde.

No mesmo local, os militares foram informados de que o irmão da vítima também teria sido atingido pelo suspeito, ao tentar defender a sua irmã, e que eles teriam ido para uma região de mata.

As equipes policiais fizeram varreduras nas imediações, mas não encontraram os dois homens. Em seguida, receberam notícias de que a segunda vítima havia comparecido na mesma unidade de saúde onde estava a irmã. No local, os militares verificaram que ele também estava ferido e confirmou que o cunhado teria sido o autor das lesões.

A PM seguiu diligências durante a madrugada e solicitou apoio de unidades de cidades vizinhas para buscas. Por volta de 7h, deste domingo (12) os militares receberam denúncias de que o suspeito estava transitando a pé, ainda em Arenápolis, nas proximidades de uma fazenda.

Os policiais se deslocaram ao endereço e abordaram ao homem. Ao ser questionado sobre a denúncia, ele confessou ter se envolvido em uma briga com a esposa e o cunhado, mas não soube dizer a motivação do crime.

Ele recebeu voz de prisão da PM e foi conduzido até a delegacia mais próxima para registro da ocorrência e demais providências. O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT