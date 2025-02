Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), em diálogo com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), proporcionou a 90 servidores públicos estaduais uma experiência imersiva com tecnologias de realidade virtual. Os participantes foram desafiados a pensar melhorias em práticas públicas a partir desse recurso tecnológico.

A primeira etapa da iniciativa aconteceu entre os dias 3 a 14 deste mês, atendendo seis turmas no Laboratório do Senac. A segunda fase, focada no uso de inteligência artificial, está prevista para o início de março, após o Carnaval. Essas oportunidades permitem que os servidores saiam do ambiente convencional e práticas tradicionais de trabalho, sem perder de vista as necessidades do serviço público.

“Nosso objetivo é compreender como a realidade virtual e a inteligência artificial podem ser aplicadas em diferentes áreas da prestação de serviços públicos. E assim, entender como essas ferramentas podem colaborar positivamente para a performance profissional do servidor público”, finaliza a secretária adjunta de Gestão de Pessoas, Lidiane Leite.

O diálogo com o Senac foi estabelecido, por meio da Adjunta de Gestão de Pessoas da Seplag, para intensificar as ações alinhadas ao espírito de inovação e transformação da administração pública estadual. As oficinas combinam teoria e prática instrumental, desafiando os servidores a aplicar as novas ferramentas em suas atividades diárias.

A realidade virtual cria um ambiente tridimensional interativo, permitindo que o usuário vivencie simulações de situações do dia a dia. Essa tecnologia possibilita que os servidores aprimorem sua preparação para desafios reais da administração pública.

A coordenadora de Aplicação e Desenvolvimento da Seplag, Evelyn Lara, foi uma das participantes da oficina e fez diversas associações com práticas do setor em que trabalha. “A realidade virtual pode ser utilizada para aprimorar técnicas, realizar treinamentos e conhecer melhor as habilidades dos servidores, tudo isso de maneira lúdica. É uma excelente ferramenta para a Gestão por Competências”, exemplifica.

