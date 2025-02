Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio em Sorriso

Policiais militares do 1º Pelotão prenderam em flagrante, na noite deste domingo (23.2), um homem, de 41 anos, por tentativa de homicídio, no município de Novo São Joaquim (a 441 km de Cuiabá). A vítima, de 47 anos, apresentava um corte na orelha depois de uma discussão com o suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes realizavam o patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero quando foram acionadas, por volta das 23 horas, após um homem sofrer uma tentativa de homicídio com um facão.

Os policiais militares se deslocaram até uma residência localizada na Rua Mato Grosso, identificaram o suspeito e o abordaram ainda em flagrante. À PM, ele alegou que estava ingerindo bebidas alcoólicas com um rapaz e começaram a discutir.

Conforme o suspeito, a vítima teria proferido palavras de baixo calão contra uma mulher. O homem pegou um facão e passou a agredir a vítima, que sofreu um corte na orelha do lado esquerdo. Os militares encontraram o facão escondido no quintal da casa.

Após o ataque, a vítima fugiu do local e foi encontrada em sua residência. Os policiais militares a levaram até o Hospital Municipal para atendimento médico. O suspeito foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT