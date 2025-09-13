Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e apreende 51 porções em Cuiabá

Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um homem, de 32 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira (12.9), em Cuiabá. Com o suspeito, foram apreendidas 51 porções de maconha e cocaína.

A equipe recebeu denúncias de populares de que uma residência, próxima a uma igreja evangélica, estava sendo utilizada como ponto de comercialização de drogas. De acordo com as informações, o imóvel também era usado para consumo do entorpecente.

Os policiais se deslocaram até o endereço indicado e flagraram várias pessoas no local, que fugiram ao avistar a viatura. Em seguida, a equipe entrou na residência e encontrou um suspeito escondido.

Durante a abordagem, em uma bolsa, foram localizadas três porções de cocaína e 48 porções de maconha. Ao ser questionado sobre a comercialização de entorpecentes, o suspeito tentou agredir a equipe com uma muleta e foi algemado.

Diante da situação, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Cuiabá para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800-065-3939.

Fonte: PM MT – MT