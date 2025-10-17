Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Várzea Grande

O Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem, de 31 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (16.10), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram apreendidos meio tablete e porções de substância análoga à maconha.

Durante patrulhamento pelo bairro José Carlos Guimarães, os policiais do GAP flagraram um homem em atitude suspeita, nas proximidades de uma escola da região, onde jovens estavam fazendo atividades físicas.

Os militares se aproximaram para abordagem, momento em que o suspeito tentou fugir e arremessou um celular no chão, na tentativa de danificá-lo. Rapidamente o homem foi abordado e questionado sobre a atitude, onde revelou que o celular era utilizado para golpes na internet e que havia informações sobre tráfico de entorpecentes.

A equipe policial perguntou ao homem sobre a localização das drogas e ele afirmou que havia material guardado em sua casa.

Os policiais se deslocaram ao endereço do homem, no mesmo bairro, e fizeram buscas na casa, encontrando meio tablete e sete porções de maconha, além de outros celulares.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado até a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e demais procedimentos pertinentes ao caso.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT