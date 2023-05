Polícia Militar prende homem por tráfico e falsidade ideológica em Cuiabá

Policiais militares do Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO) apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (03.05), sete tabletes de maconha e outras cinco porções do mesmo entorpecentes. Na ação, que ocorreu no bairro Nossa Senhora da Aparecida, em Cuiabá, também prenderam um homem por tráfico de drogas e falsidade ideológica.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a equipe foi acionada para prestar apoio à abordagem de um veículo modelo Jeep Renegade, branco, que supostamente estaria transportando drogas escondidas no assoalho do veículo. Após buscas na região, os policiais se depararam com o veículo na Rua K11, do bairro Nossa Senhora da Aparecida e com um homem, de 37 anos, em atitude suspeita no interior do carro.

Durante busca veicular, os militares encontraram R$ 2.736 em espécie, um tablete de maconha e dois documentos com nomes distintos, mas com as mesmas fotos do suspeito. Aos militares, ele confessou que fazia a comercialização de entorpecentes e que na sua residência havia mais drogas.

O suspeito levou os militares até sua residência e em um dos quartos, os policiais encontraram, dentro de um saco preto, mais seis tabletes e outros cinco pedaços de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão e outros quatro RGs.

O homem relatou ainda que, na última segunda-feira (02.05), entregou cerca de 25 quilos de drogas em Rondonópolis (220 km de Cuiabá) e retornou no mesmo dia. Todo material apreendido e o suspeito foram levados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.