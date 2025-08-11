Polícia Militar prende homem que agrediu companheira com barra de ferro em Cuiabá

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica, na madrugada desta segunda-feira (11.8), em Cuiabá. O suspeito foi detido em flagrante após agredir sua companheira, de 28 anos, com uma barra de ferro.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 10º BPM foi acionada em decorrência da entrada de uma mulher vítima de violência doméstica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Verdão.

No local, os policiais entraram em contato com a vítima que relatou ter sido agredida pelo seu companheiro após ele invadir sua residência, durante uma crise de ciúmes. A mulher relatou que, primeiramente, o suspeito exigiu que ela desbloqueasse o celular e a jogou no chão após ela se negar.

Após isso, e temendo novas agressões, ela permitiu que o homem fizesse uso do celular. Em seguida, o suspeito questionou uma pesquisa feita pela mulher e começou a agredir novamente a vítima, se apossando de uma barra de ferro e desferindo golpes nas pernas dela, causando cortes e outros ferimentos.

Uma outra equipe da Polícia Militar se deslocou até a residência e localizou o suspeito. O homem estava bastante exaltado e precisou ser algemado durante sua abordagem.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT