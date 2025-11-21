Polícia Militar prende homem que agrediu esposa e filho em Paranatinga

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem de 25 anos, suspeito de lesão corporal motivado por violência doméstica, na madrugada desta sexta-feira (21.11), em Paranatinga. O suspeito foi preso em flagrante após agredir a esposa e o próprio filho.

A equipe policial foi acionada pela vítima, que denunciou que estava sendo agredida pelo seu marido. Os policiais se deslocaram até o endereço e encontraram a mulher em frente da residência com o filho.

Em relato à PM, o casal chegou em casa após uma festa de aniversário, e o suspeito apresentou um comportamento agressivo e começou a agredir fisicamente a mulher com enforcamento e tapas no rosto, além de proferir ofensas com xingamentos, derrubá-la no chão e jogar pedras nela e no filho. A mulher ressaltou aos policiais que frequentemente sofre agressões do suspeito.

Durante as buscas, os militares localizaram o agressor no quintal da residência e realizaram a abordagem. Questionado sobre a agressão, o homem não se pronunciou. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT